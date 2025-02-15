13:26  14 февраля
Пресс-конференция Зеленского в Мюнхене: основные тезисы
16:35  14 февраля
Участники боевых действий будут учить украинцев военной подготовке
19:06  14 февраля
В Киеве возник скандал с пропусками для движения во время комендантского часа
UA | RU
UA | RU
15 февраля 2025, 08:22

На Буковине будут судить харьковчанку за попытку контрабанды культурных ценностей

15 февраля 2025, 08:22
Читайте також українською мовою
фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В суд направлен обвинительный акт в отношении жительницы Харьковщины по факту контрабанды культурных ценностей

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Женщина пыталась отправить в Германию через международную почтовую доставку культурные ценности, замаскировав их под сувениры.

Водитель компании, не зная о содержании груза, при пересечении границы через пункт "Порубное-Сирет" задекларировал отсутствие запрещенных или обязательных к декларированию товаров.

Однако во время таможенного досмотра багажного отделения автомобиля обнаружили и изъяли 124 археологических предмета.

По выводам экспертов, из изъятых артефактов 83 являются культурными ценностями разных эпох, в частности: украшения, крестики, амулеты, ременные пряжки, фибулы, наконечники стрел, иглы, застежки и другие предметы быта и культуры периодов Киевской Руси, Римской империи, Скифов, Сарматов, Черняховской и Пеньковской культур, а также времен Средневековья и Викингов.

Напомним, ранее на Буковине американец пытался вывезти в Румынию старинные книги.

Буковина контрабанда культурная ценность суд вывоз
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона, 37 – локационно потеряны
15 февраля 2025, 10:20
В Житомирской области спасатели освободили из ледяного плена лебедей
15 февраля 2025, 09:13
Месть за замечание: в Харькове будут судить выстрелившего в соседа мужчину
15 февраля 2025, 02:32
В Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет
15 февраля 2025, 01:31
В Полтавской области мужчину судили за развращение 11-летней подружки дочери
15 февраля 2025, 00:27
На Закарпатье 18-летний организатор переправки мужчин за границу второй раз попался полиции
14 февраля 2025, 23:16
В Прикарпатье подростки жестоко издевались над котом и снимали это на видео
14 февраля 2025, 21:54
В Киевской области 65-летняя женщина совершила смертельное ДТП
14 февраля 2025, 21:50
В Крыму оккупанты заставили студенток писать валентинки для российских военных
14 февраля 2025, 21:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »