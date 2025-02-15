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В суд направлен обвинительный акт в отношении жительницы Харьковщины по факту контрабанды культурных ценностей

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Женщина пыталась отправить в Германию через международную почтовую доставку культурные ценности, замаскировав их под сувениры.

Водитель компании, не зная о содержании груза, при пересечении границы через пункт "Порубное-Сирет" задекларировал отсутствие запрещенных или обязательных к декларированию товаров.

Однако во время таможенного досмотра багажного отделения автомобиля обнаружили и изъяли 124 археологических предмета.

По выводам экспертов, из изъятых артефактов 83 являются культурными ценностями разных эпох, в частности: украшения, крестики, амулеты, ременные пряжки, фибулы, наконечники стрел, иглы, застежки и другие предметы быта и культуры периодов Киевской Руси, Римской империи, Скифов, Сарматов, Черняховской и Пеньковской культур, а также времен Средневековья и Викингов.

Напомним, ранее на Буковине американец пытался вывезти в Румынию старинные книги.