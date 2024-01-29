На границе задержали дальнобойщика, который прятал в своем грузовике уклониста

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Дальнобойщика из Черновицкой области подозревают в незаконной переправке мужчин за границу. Вероятно, он за 7 тысяч евро обещал военнообязанному вывезти его в Румынию в спальном отсеке своего грузовика

Об этом сообщили в Telegram областной прокуратуры, передает RegioNews.

По информации прокуратуры, 46-летний житель Черновицкого района имел разрешение на международные грузовые перевозки и уже раньше проходил пограничный и таможенный контроль. Благодаря этому он, вероятно, незаконно переправлял мужчин за границу, скрывая их от пограничников и таможенников.

Дальнобойщик пытался перевезти в Румынию 46-летнего мужчину - за это должен был получить 7 тысяч евро, говорится в сообщении прокуратуры. Большинство суммы получил авансом, остальное должно было отдать после пересечения границы.

На пункте пропуска "Порубное" водитель предоставил пограничникам документы о пересечении границы сам. Когда получил разрешение на выезд, подобрал военнообязанного и сказал ему укрыться в спальном отделении салона.

Дальнобойщику сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через государственную границу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Напомним, ранее в ГНСУ рассказали о "самых популярных" среди уклонистов маршрутах побега за границу.