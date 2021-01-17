В Черновцах главу избирательной комиссии подозревают в подделке документов

Против председателя комиссии открыто производство

Против председателя комиссии открыто производство

Фото: из открытых источников

Полиция Черновцов открыла производство относительно действий председателя Черновицкой избирательной комиссии Анастасии Симак. Ее подозревают в подделке служебных документов.

Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Суспильному" заявили в областной полиции.

Отмечается, что Симак могла подписать постановление о регистрации депутатами кандидатов от партий "Родной город" и "Команда Михайлишина" без законных оснований.

По мнению председателя Черновицкой ОИК Николая Каспрука, за это решение проголосовало недостаточно членов городской избирательной комиссии. Его поддержали восемь членов из одиннадцати присутствующих на заседании.

Зарегистрировать кандидатов депутатами можно только большинством голосов. Поскольку членов комиссии 18, то нужно 10 голосов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 13 января Черновицкая городская ТИК проинформировала, что в Черновцах с десятой попытки смогли зарегистрировать всех депутатов горсовета.