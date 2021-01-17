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17 січня 2021, 16:42 28

У Чернівцях голову виборчої комісії підозрюють у підробці документів

17 січня 2021, 16:42 28
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Проти голови комісії відкрито провадження
Проти голови комісії відкрито провадження
Фото: з відкритих джерел
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Поліція Чернівців відкрила провадження щодо дій голови Чернівецької виборчої комісії Анастасії Сімак. Її підозрюють у підробці службових документів.

Як передає RegioNews, про це у коментарі "Суспільному" заявили в обласній поліції.

Зазначається, що Сімак могла підписати постанову про реєстрацію депутатами кандидатів від партій "Рідне місто" та "Команда Михайлішина" без законних підстав.

На думку голови Чернівецької ОВК Миколи Каспрука, за це рішення проголосувало недостатньо членів міської виборчої комісії. Його підтримали вісім членів з одинадцяти присутніх на засіданні.

Зареєструвати кандидатів депутатами можна лише більшістю голосів. Оскільки членів комісії 18, то потрібно 10 голосів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 13 січня Чернівецька міська ТВК поінформувала, що у Чернівцях з десятої спроби змогли зареєструвати усіх депутатів міськради.

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