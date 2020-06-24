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24 июня 2020, 09:34 9

На Буковине из-за непогоды может затопить еще восемь сел

24 июня 2020, 09:34 9
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Причина затопления - дождевой паводок
Причина затопления - дождевой паводок
Фото: ГСЧС Украины
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Из-за повышения уровня воды в речке Прут в Черновицкой области есть вероятность затопления еще восьми сел и сельскохозяйственных угодий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По информации Гидрометцентра 24 июня на реке Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18:00 23 июня равен 417 см), с максимальным расходом воды в пределах 2320- 2690 м3/с ", - говорится в сообщении.

Паводком ожидается затопление сел: Маршинцы, Тарасивка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчикивцы Новоселицкого района.

Под угрозой затопления остаются сельскохозяйственные угодья в Новоселицком, Герцаивском и Кицманском районах.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что из-за непогоды на западе Украины подтоплено более тысячи домов в четырех областях.

ГСЧС Наводнение спасатели Буковина село
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