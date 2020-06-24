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24 червня 2020, 09:34 9

На Буковині через негоду може затопити ще вісім сіл

24 червня 2020, 09:34 9
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Причина затоплення - дощовий паводок
Причина затоплення - дощовий паводок
Фото: ДСНС України
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Через підвищення рівня води в річці Прут в Чернівецькій області є ймовірність затоплення ще восьми сіл і сільськогосподарських угідь.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

За інформацією Гідрометцентру 24 червня на річці Прут - пост Чернівці очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рівень води на 18:00 23 червня дорівнює 417 см), з максимальною витратою води в межах 2320 - 2690 м3/с ", - йдеться в повідомленні.

Паводком очікується затоплення сіл Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району

Під загрозою затоплення залишаються сільськогосподарські угіддя в Новоселицькому, Герцаївському та Кіцманському районах.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що через негоду на заході України підтоплено більше тисячі будинків у чотирьох областях.

ДСНС Повінь рятувальники Буковина село
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