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11 марта 2020, 16:41 2

За 13 гривен едва не зарезали пенсионерку в Хмельницкой области

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11 марта 2020, 16:41 2
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В райцентре Славута пара совершила разбойное нападение на пожилую женщину
Фото: ГУ Нацполиции Хмельницкой области
В райцентре Славута пара совершила разбойное нападение на пожилую женщину

Об этом пишет Regionews со ссылкой на следственное управление ГУНП в Хмельницкой области.

Как сообщают следователи, неизвестные мужчина и женщина через незакрытые двери зашли в квартиру 73-летней пенсионерки и, угрожая ей ножом, начали обыскивать помещение в поисках денег и ценных вещей. Потерпевшая не могла оказать никакого сопротивления или позвать на помощь, потому что имеет проблемы со здоровьем и почти не ходит.

Найдя мелочь (13 грн), личные вещи, документы сына и продукты питания, злоумышленники забрали все это и ушли.

Полицию вызвал сын потерпевшей. За несколько часов оперативники уже установили подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний мужчина и 33-летняя женщина. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. У них изъяли орудие преступления и часть похищенных вещей.

По данному факту открыли уголовное производство за разбой. Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.


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