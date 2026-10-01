Поздравляем с Днем защитников и защитниц Украины, Покровом Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества!

Уважение к защитникам – это не только слова в праздничный день, но и ежедневная ответственность общества перед теми, кто рискует самым дорогим ради нашей свободы.

Уважение к защитникам – это не только слова в праздничный день, но и ежедневная ответственность общества перед теми, кто рискует самым дорогим ради нашей свободы.

Для нас этот день прежде всего о людях, которые защищают Украину – о тех, кто сегодня держит оборону, выполняет боевые задания, спасает побратимов и не дает врагу сломать наше государство. Именно благодаря их мужеству Украина продолжает жить, работать и бороться за свое будущее. Мы также вспоминаем тех, кто отдал жизнь за Украину. Их имена и подвиг навсегда останутся частью нашей истории. В День украинского казачества вспоминаем поколения украинцев, для которых защита своей земли и общины была делом чести. Сегодня эту традицию продолжают современные защитники и защитницы Украины. ГО "Захист Держави" благодарит каждого и каждую, кто стоит на защите Украины. Желаем нашим воинам выдержки, сил и надежного плеча рядом. Пусть Покров Пресвятой Богородицы хранит защитников и защитниц, а каждый, кто ждет их дома, дождется возвращения.

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