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"Захист Держави" Общественная организация info@regionews.ua
01 октября 2026, 14:06

Поздравляем с Днем защитников и защитниц Украины, Покровом Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества!

01 октября 2026, 14:06
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Уважение к защитникам – это не только слова в праздничный день, но и ежедневная ответственность общества перед теми, кто рискует самым дорогим ради нашей свободы.
Уважение к защитникам – это не только слова в праздничный день, но и ежедневная ответственность общества перед теми, кто рискует самым дорогим ради нашей свободы.
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Для нас этот день прежде всего о людях, которые защищают Украину – о тех, кто сегодня держит оборону, выполняет боевые задания, спасает побратимов и не дает врагу сломать наше государство. Именно благодаря их мужеству Украина продолжает жить, работать и бороться за свое будущее.

Мы также вспоминаем тех, кто отдал жизнь за Украину. Их имена и подвиг навсегда останутся частью нашей истории.

В День украинского казачества вспоминаем поколения украинцев, для которых защита своей земли и общины была делом чести. Сегодня эту традицию продолжают современные защитники и защитницы Украины.

ГО "Захист Держави" благодарит каждого и каждую, кто стоит на защите Украины. Желаем нашим воинам выдержки, сил и надежного плеча рядом. Пусть Покров Пресвятой Богородицы хранит защитников и защитниц, а каждый, кто ждет их дома, дождется возвращения.

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Захист Держави ВСУ армия
 
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