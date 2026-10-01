Вітаємо з Днем захисників і захисниць України, Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва!

Повага до захисників – це не лише слова у святковий день, а щоденна відповідальність суспільства перед тими, хто ризикує найдорожчим заради нашої свободи.

Повага до захисників – це не лише слова у святковий день, а щоденна відповідальність суспільства перед тими, хто ризикує найдорожчим заради нашої свободи.

Для всіх нас цей день насамперед про людей, які захищають Україну – про тих, хто сьогодні тримає оборону, виконує бойові завдання, рятує побратимів і не дає ворогу зламати нашу державу. Саме завдяки їхній мужності Україна продовжує жити, працювати й боротися за своє майбутнє. Ми також згадуємо тих, хто віддав життя за Україну. Їхні імена й подвиг назавжди залишаться частиною нашої історії. У День українського козацтва згадуємо покоління українців, для яких захист своєї землі та громади був справою честі. Сьогодні цю традицію продовжують сучасні захисники й захисниці України. ГО "Захист Держави" дякує кожному й кожній, хто стоїть на захисті України. Бажаємо нашим воїнам витримки, сил і надійного плеча поруч. Нехай Покров Пресвятої Богородиці береже захисників і захисниць!

Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим

Підписатись

.