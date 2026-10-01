00:55  01 жовтня
Співачка MamaRika втратила голос: що сталось
08:49  01 жовтня
На Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП: є загиблий
10:26  01 жовтня
На Полтавщині п'яний водій на іномарці врізався у паркан: є травмовані
UA | RU
UA | RU
"Захист Держави" Громадська організація info@regionews.ua
01 жовтня 2026, 14:06

Вітаємо з Днем захисників і захисниць України, Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва!

01 жовтня 2026, 14:06
Читайте также на русском языке
Повага до захисників – це не лише слова у святковий день, а щоденна відповідальність суспільства перед тими, хто ризикує найдорожчим заради нашої свободи.
Повага до захисників – це не лише слова у святковий день, а щоденна відповідальність суспільства перед тими, хто ризикує найдорожчим заради нашої свободи.
Читайте также
на русском языке

Для всіх нас цей день насамперед про людей, які захищають Україну – про тих, хто сьогодні тримає оборону, виконує бойові завдання, рятує побратимів і не дає ворогу зламати нашу державу. Саме завдяки їхній мужності Україна продовжує жити, працювати й боротися за своє майбутнє.

Ми також згадуємо тих, хто віддав життя за Україну. Їхні імена й подвиг назавжди залишаться частиною нашої історії.

У День українського козацтва згадуємо покоління українців, для яких захист своєї землі та громади був справою честі. Сьогодні цю традицію продовжують сучасні захисники й захисниці України.

ГО "Захист Держави" дякує кожному й кожній, хто стоїть на захисті України. Бажаємо нашим воїнам витримки, сил і надійного плеча поруч. Нехай Покров Пресвятої Богородиці береже захисників і захисниць!

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Захист Держави ЗСУ армія
 
Підписуйтесь на RegioNews
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
Вбивство Фаріон: Зінченко отримав вирок
01 жовтня 2026, 16:10
У роботі "Нової пошти" стався масштабний технічний збій: що відомо
01 жовтня 2026, 15:46
Військовий організував платне переведення з зони бойових дій
01 жовтня 2026, 15:40
Заморозки вночі та до +19° вдень: синоптики розповіли про погоду
01 жовтня 2026, 15:37
Прикордонники вдарили дронами по укриттях та антенах росіян
01 жовтня 2026, 14:55
Зеленський нагородив 1759 захисників України: 716 – посмертно
01 жовтня 2026, 14:51
Сили оборони уразили склади БпЛА "Рубікон" та арсенал озброєння окупантів
01 жовтня 2026, 14:50
Росія вдарила по території ядерного інституту в Києві: що відомо
01 жовтня 2026, 14:24
$8500 доларів за інвалідність: на Одещині ліквідували канал переправлення чоловіків за кордон
01 жовтня 2026, 14:23
На Рівненщині чоловік зробив посвідчення водія у чаті GPT
01 жовтня 2026, 14:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Борислав Береза
Всі блоги »