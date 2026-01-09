12:48  09 января
На Сумщине мужчина в течение 5 лет насиловал внучку: ему грозит пожизненное
11:26  09 января
В Тернопольской области 57-летний мужчина скрыто снимал в душе свою 21-летнюю соседку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
09 января 2026, 13:17

Инженеров и конструкторов, способных устроить блекаут в Москве и защитить Киев от дронов, отправляют в окопы

09 января 2026, 13:17
Российские воздушные атаки полностью соответствуют логике войны – они выбрали очень удачное время, когда сильно похолодало, когда энергетика и так на грани
иллюстративное фото: из открытых источников
Мы бы, если бы могли, поступили бы так же. Потому что это война.

Другое дело, что мы не можем нанести адекватный ответный удар. И мы не готовы к эффективному отражению воздушного приступа. И снова эти сугубо военные вопросы сильно "заполитизированы".

Четыре года назад я говорил, что нужно готовиться к войне – и меня травили в интернете и СМИ. Теперь я говорю – уже пару лет точно – как нужно организовать противовоздушную оборону, и как устроить блекаут в москве – в ответ меня называют паникером и политиканом, создающим политический капитал на войне.

События показывают, что я прав, к сожалению.

Мы по-прежнему делаем ставку на дроны-перехватчики, и только на дроны-перехватчики, хотя все признают, что не хватает экипажей, пилотов, что против массированных налетов только дронов-перехватчиков недостаточно, что все остальные страны делают ставку, в первую очередь, на зенитнорак. страдаем, но упорно продолжаем есть кактус.

Мы продолжаем буквально выбрасывать сотни миллионов долларов в воздух, пытаясь атаковать москву дронами, не способными преодолеть ПВО москвы.

Просто нужны другие дроны, другие подходы, тактические приемы, нужны зенитно-ракетные комплексы – работа над ними ведется, но очень медленно, нужны "нормальные" крылатые ракеты – малозаметные, способные летать на сверхнизких высотах, преодолевать ПВО, а не вот эти гигантские " замерзая в киевских многоэтажках...

Я не злорадствую. Мне за государство, за страну, за людей обидно. До тех пор, пока не инженеры, а дизайнеры и локейшен-менеджеры будут определять вектор технологического развития в войне - мы будем проигрывать эту войну и получать болезненные удары в тылу.

Там Шуфрича выпускают, а инженеров и конструкторов, способных устроить блекаут в Москве и оградить Киев от дронов, отправляют в окопы.

Смертельный феномен.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
07 августа 2025
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
