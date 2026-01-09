Инженеров и конструкторов, способных устроить блекаут в Москве и защитить Киев от дронов, отправляют в окопы

Российские воздушные атаки полностью соответствуют логике войны – они выбрали очень удачное время, когда сильно похолодало, когда энергетика и так на грани

иллюстративное фото: из открытых источников

Мы бы, если бы могли, поступили бы так же. Потому что это война.

Другое дело, что мы не можем нанести адекватный ответный удар. И мы не готовы к эффективному отражению воздушного приступа. И снова эти сугубо военные вопросы сильно "заполитизированы".

Четыре года назад я говорил, что нужно готовиться к войне – и меня травили в интернете и СМИ. Теперь я говорю – уже пару лет точно – как нужно организовать противовоздушную оборону, и как устроить блекаут в москве – в ответ меня называют паникером и политиканом, создающим политический капитал на войне.

События показывают, что я прав, к сожалению.

Мы по-прежнему делаем ставку на дроны-перехватчики, и только на дроны-перехватчики, хотя все признают, что не хватает экипажей, пилотов, что против массированных налетов только дронов-перехватчиков недостаточно, что все остальные страны делают ставку, в первую очередь, на зенитнорак. страдаем, но упорно продолжаем есть кактус.

Мы продолжаем буквально выбрасывать сотни миллионов долларов в воздух, пытаясь атаковать москву дронами, не способными преодолеть ПВО москвы.

Просто нужны другие дроны, другие подходы, тактические приемы, нужны зенитно-ракетные комплексы – работа над ними ведется, но очень медленно, нужны "нормальные" крылатые ракеты – малозаметные, способные летать на сверхнизких высотах, преодолевать ПВО, а не вот эти гигантские " замерзая в киевских многоэтажках...

Я не злорадствую. Мне за государство, за страну, за людей обидно. До тех пор, пока не инженеры, а дизайнеры и локейшен-менеджеры будут определять вектор технологического развития в войне - мы будем проигрывать эту войну и получать болезненные удары в тылу.

Там Шуфрича выпускают, а инженеров и конструкторов, способных устроить блекаут в Москве и оградить Киев от дронов, отправляют в окопы.

Смертельный феномен.