Строительный рынок Украины на пороге перемен

Строительный рынок может стать локомотивом развития экономики, но для этого надо снизить уровень его коррумпированности. Первый шаг тут - ликвидация ГАСИ

Строительный рынок может стать локомотивом развития экономики, но для этого надо снизить уровень его коррумпированности. Первый шаг тут - ликвидация ГАСИ

11 марта Кабмин назначил нового руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Им стал Юрий Васильченко, который до этого занимал должность заместителя начальника одного из управлений ГАСИ. Это назначение стало одним из немногих достаточно хорошо прогнозируемых событий в строительной отрасли. Однако очень высока вероятность того, что он станет последним руководителем ГАСИ и именно в связи с этим войдет в историю отечественной строительной отрасли.

Напомню, что решение о ликвидации ГАСИ принято президентом, о чем он публично заявил 5 марта. Президент Украины Владимир Зеленский высказался предельно четко: "Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАСИ – это один из наиболее коррумпированных органов. Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт". А незадолго до этого, 21 февраля, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов в интервью "Укринформу" заявил, что ГАСИ – это коррупционная структура, которая подвергается реформированию только с помощью ликвидации и заниматься таковой будет вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмигаль. А уже 4 марта Д. Шмыгаль был утвержден парламентом в должности премьер-министра Украины.

О том, как может проходить ликвидация крупнейшего строительного регуляторно-надзорно-лицензионного органа, в каком виде и с какими последствиям это может происходить, обсуждали на круглом столе "ГАСИ: реформа или оптимизация", который проходил в "Укринформе" 11 марта.

Состав участников был очень представительным. Модерировал мероприятие президент Конфедерации строителей Украины (КБУ) Лев Парцхаладзе, с докладами выступали народный депутат и представитель правительства в парламенте Елена Шуляк, президент Национального союза архитекторов Украины Владимир Гусаков, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий, вице-президент КБУ Анатолий Беркута, исполнительный директор Ассоциации "Украинский центр производства стали" Вячеслав Колесник, глава ОО "Вместе против коррупции" Оксана Величко, исполнительный директор BRDO Алексей Дорогань и др. Всего же свои мнения относительно возможных путей реформы ГАСИ высказали более 20 участников мероприятия.

Все выступающие были едины в том, что ГАСИ надо реформировать, так как подобный "монстр" не просто не устраивает всех участников строительного рынка, а является одним из основных факторов коррупционного давления на застройщиков, и потому без изменений – если, конечно, думать о развитии отрасли – не обойтись. Анатолий Беркута привел сравнение по вводу в эксплуатацию объемов строительства в прошлом году к далекому 1986 году. Разница… в 15(!) раз в пользу прошлого! И во многом это следствие как раз коррупционной составляющей.

Если в вопросе борьбы с коррупцией участники круглого стола были едины, то вот относительно путей реформирования ГАСИ мнения разошлись до полярных: от "давайте ее оставим, надо только поменять кадры, ведь коррупция – это люди" до "ГАСИ надо срочно ликвидировать, так как коррупция носит системный характер и люди тут вторичны".

Поскольку благодаря представителю Кабмина в парламенте мое выступление также стало частью обсуждения, то приведу его основные тезисы в аргументацию позиции "за" ликвидацию ГАСИ в том виде, в котором она сейчас существует.

Есть два базовых подхода к формированию органов исполнительной власти – отраслевой и функциональный.

Только при отраслевом подходе возможна ситуация, когда один и тот же орган является и источником создания нормативно-правовых актов, и надзорным органом, контролирующим их исполнение хозяйствующими субъектами, и лицензиатом, и последней арбитражной инстанцией в одном лице. Именно из-за подобной концентрации полномочий в одном органе и возникает коррупция, которая является неотъемлемой частью системы принятия любых управленческих решений. Любых, так как если сам себя контролируешь, то что/кто помешает на этом наживаться?

Поскольку Украина постепенно переходит к функциональному подходу при формировании органов исполнительной власти, то ГАСИ должна быть ликвидирована, а ее нынешние функции частично упразднены и частично переданы как минимум трем различным институциям.

Упраздненные функции касаются согласований уже собранного пакета документов, необходимых для начала строительства, а само решение о таковом должно стать автоматическим и фиксироваться на уровне органов местного самоуправления.

Функции лицензиата для стройкомпаний должны быть переданы отдельному органу, который только этим и будет заниматься, а его чиновники нести персональную ответственность и выступать соответчиками в судах, если истец подаст в суд на стройкомпанию.

Функции технического надзора за ходом строительных работ надо передать отдельному новосозданному органу.

Государственная же экспертиза строительства должна быть частью системы защиты прав потребителей, и ее функции следует отделить от технического надзора за строительством.

Для осуществления такого разделения требуется внести изменения в действующее законодательство, которое не позволяет ликвидировать орган исполнительной власти без передачи всех его полномочий другим органам. Если этого не сделать, последствия "механической" реорганизации ГАСИ могут быть сравнимы по бестолковости и даже вредоносности для строительной отрасли с ликвидацией санитарно-эпидемиологической службы в 2014-2017 гг. Когда и СЭС уничтожили, и всю систему санитарно-эпидемиологического контроля вместе с ней. Изменения должны быть экологичны, рациональны и носить системный, а не исключительный характер.

Строительный рынок Украины на пороге перемен. И в какую сторону они будут направлены, сейчас зависит от Кабмина Д. Шмыгаля. Позитивные перемены на рынке вполне способны дать "волшебный пендель" развитию экономики. Так как на каждое новое рабочее место в строительной отрасли создается до десятка рабочих мест в смежных отраслях и сфере услуг. А развитие внутреннего рынка вообще невозможно без развития строительства. Развитый внутренний рынок, в свою очередь, это тот инструмент, который позволял и позволяет цивилизованным странам намного легче переживать любые экономические кризисы, чем странам третьего мира.