Атака Трампа на Зеленского – что происходит и что делать?

У меня нет сомнений, что даже под таким давлением Украина может укрепиться, сплотиться и стать сильнее. И свобода и сознание и ресурсы у нашего народа есть. У нас есть все возможности выиграть войну за независимость и защитить существование украинской нации

У меня нет сомнений, что даже под таким давлением Украина может укрепиться, сплотиться и стать сильнее. И свобода и сознание и ресурсы у нашего народа есть. У нас есть все возможности выиграть войну за независимость и защитить существование украинской нации

фото: иллюстративный

1. Цель Трампа.

Заставить заключить соглашение на его условиях и под его личные гарантии на период его четырехлетнего срока.

2. Целевая аудитория.

Трампа направлена на сторонников изоляционистской политики, которая всегда имеет значительную поддержку среди граждан США, поэтому Трамп использует лозунги о сокращении расходов, борьбе с коррупцией и получении экономических достижений от внешней политики.

3. Какой план мира хочет установить Трамп?

На самом деле никакого плана мира Трамп до сих пор не заявил. Это свидетельствует о том, что Трамп пытается заключить мир быстро как брокер на бирже, и поэтому не привязывается к деталям и гарантиям безопасности. То есть, в отношении войны в Украине, идея Трампа, судя по всему, заключается в фиксации линии разграничения как действующей линии фронта. Такая кавалерийская атака вместо системного решения не означает долгосрочного мира.

4. Зачем такова информационная агрессия?

Дискредитация Зеленского и намеренно хамовитый тон - чтобы избежать личного общения и перевести отношения с уровня личной ответственности на уровень личных эмоций. Такую манипуляцию и обвинение своих критиков в личной неприязни обычно использует сам Зеленский, чтобы избежать диалога в Украине. Хочешь общаться – выполняй мои условия, дает понять Трамп.

5. Ограничил ли Трамп сейчас реальную помощь Украине?

Нет. В настоящее время все действующие программы военной помощи продолжают работать, но не принимаются новые программы. Это говорит о том, что Трамп пытается избежать фактического разрыва и повлиять в первую очередь информационно. Но угрозы ограничения помощи начали звучать среди руководства США и это требует комплексной реакции от Украины.

6. Может ли Украина повлиять на Трампа и вынудить его изменить свою позицию?

Да. Трамп является президентом страны, где нет телемарафона, и власти вынуждены реагировать на критику СМИ и гражданского общества, власти должны быть гибкими. Что касается войны в Израиле, например, изоляционизм не работает - Трамп не предъявляет обвинений в хищении финансовой помощи, не требует уступок, а наоборот, усиливает поставки вооружения и финансирования.

7. Что должны делать украинские власти?

Во-первых, президент Украины должен показать, что он не диктатор, и у него есть поддержка в государстве благодаря стратегии, которую одобряет большинство народа и его представителей. В преддверии вторжения РФ Зеленский собрал лидеров парламентских фракций, чтобы заручиться поддержкой и сформировать общую позицию. Сейчас Зеленский над этим не работает, и это значительно ослабляет авторитет Украины. Да, нужно в этом вопросе действовать совместно с оппозицией (но не ОПЗЖ).

Во-вторых, Верховный главнокомандующий должен обратиться к защитникам Украины и заявить о немедленных шагах по усилению обороноспособности. Следует усилить доверие к Ставке Верховного главнокомандующего и руководству сил обороны со стороны командиров бригад и батальонов в связи с тяжелой ситуацией на фронте и в политике. Все имеющиеся финансовые ресурсы государства должны быть направлены не на популизм, а на финансирование борющейся в критическом состоянии армии. Еще раз обращаю внимание на провал программы обеспечения дронами, все лучшие по результатам боевой работы части дронов должны получить хотя бы минимальное финансирование дронов и боеприпасов. Вчерашнее заявление МО относительно объемов финансирования fpv не является комплексным решением, буду писать об этом позже.

В-третьих, обвинения в ограничении свободы слова и диктатуре должны быть опровергнуты путем проведения Совета по защите свободы слова при президенте, отменой позорного телемарафона и проведением пресс-конференции с украинскими журналистами. И хотя бы однажды президент должен попытаться отвечать честно, вежливо и без хамства, и дать журналистам четкое разъяснение своей позиции.

В-четвертых, обвинения в коррупции следует опровергнуть прекращением попыток дискредитировать общественные антикоррупционные организации и журналистов, и уволить хотя бы наиболее одиозных коррупционных деятелей типа Камышина и Сметанина в оборонной сфере. Показать, что хоть есть проблемы, но будет реакция.

В-пятых, для работы над заявлениями президента о внешней политике должны быть привлечены профессиональные дипломаты, потому что тексты, которые пишут Зеленскому Ермак и Литвин в ответ на обвинения Трампа, что рейтинг у Зеленского не маленький, а большой, это просто детский сад, и полное непонимание ситуации. Следует отвечать не за себя, а за государство, подчеркивать, что позиция президента основывается на позиции государственных институций и общества.

В-шестых, нужна стратегия донесения своей позиции в СМИ США, выступления гражданского общества в поддержку Украины, Ермак просто не способен это делать, нужны люди, которые умеют слушать не себя, а других и умеют работать с общественным мнением. Нужно разъяснение избирателям США о последствиях разрушения помощи Украине, нужна мобилизация всех активных сторонников Украины.