Есть ли на самом деле план у Трампа и Ко

Еще одна важная история о Трампе и Ко. Об их сложных планах и о том, что Украина в них не вписывается.

Еще одна важная история о Трампе и Ко. Об их сложных планах и о том, что Украина в них не вписывается.

фото: x.com/WhiteHouse

Мне тоже очень нравится искать глубинный смысл в каких-то процессах, особенно в политических. Что это все не набор случайных политических заявлений, шагов, направленных на решение электоральных, узких бизнесовых, политических или чисто эго-триггерных задач. Что есть ПЛАН, есть ПРОЕКТ. Проект 2025 или какой-нибудь другой тайный или не очень план.

Кстати, хоть немного изучавший Проект 2025 сводится к следующему: усилить власть президента (дать ему больше исполнительных механизмов), ослабить роль бюрократии и отменить проклятую diversity. Я бы назвал это планом по установлению диктатуры, но я думаю вы и сами догадались :) Все, больше ничего ценного там нет.

Но это не сложный план, это классический набор установителя диктатуры, известный любому мало-мальски образованному - размывай институции, дискредитируй элиты, продвигай нарратив о сильном харизматичном лидере, который нужен стране для борьбы с внутренними и внешними врагами. Механизм установления диктатуры очень прост, вопрос всегда исключительно к способности элит и общества сопротивляться. Вот мы и проверим США.

А люди с амбициями установления диктатур последнее о чем думают – долгосрочные планы и развитие. Им нужно здесь и сейчас.

Так вот. О сложных планах и стратегиях.

Как показывает нам примерно вся история человечества, политические планы, экономические стратегии и глубоко уровневые концепции развития общества существуют либо в фантазиях визионеров, либо в голове конспирологов.

Обычно общественное развитие, формирование и деградация институтов и т.п. – это сложный малоуправляемый инертный процесс, где политические и экономические решения, часто хаотические, эгоистические, несистемные, взаимодействуют с крупными социальными процессами и сдвигами. И чем больше система, страна, общество, тем меньше возможностей системно влиять. Ну, например, как с демографическим переходом, который является следствием не пропаганды или злого умысла, а сочетанием индустриализации, урбанизации, научного прогресса и т.д.

Иногда обществам везет прогрессивных реформаторов или диктаторов развития, но и они почти всегда действуют либо интуитивно, либо удачно вписывая свои решения во внешний или внутренний контекст. Но если они действуют без благоприятного контекста, то их реформы обнуляет преемник. Как в Грузии. Если все же везет – то получается как в Южной Корее. Но где бы была Южная Корея без Вьетнамской войны и демографического взрыва, который дал ей кучу дешевой рабочей силы в момент, когда она была нужна – в 60-е и 70-е?

Поэтому когда мы видим, как кто-то пытается придать действиям и заявлениям администрации Трампа (или любого другого политика) признаки какого-то системного долгосрочного плана - это классический синдром поиска глубинного смысла. Интеллектуальное упражнение, которое может придать иллюзорную ясность. И немного успокоить.

Но такой способ описать реальность очень далек от того, что на самом деле происходит и как работает политика безудержного правого популиста, каковым является Трамп. А происходит попытка ответить на очень хаотичный запрос своего избирателя и собственной головы. Просто всегда следует помнить, что ответ (реакция на проблему) не равен решению проблемы. А часто и противоречит ей.

Да, я прекрасно понимаю, что мое описание реальности Трампа и его политики делает ситуацию еще более неопределенной, чем обычные "он хочет нас слить" или "он хочет слить Путина", но "ради чего-то". Нет там никакого "ради чего-то", кроме собственных политических амбиций и самовозвеличения. В этом собственно и проблема. Что с Трампом, что с Путиным. И именно поэтому они оба представляют угрозу миру, потому что плана нет, кроме власти и славы :)