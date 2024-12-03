Заявление МИД по НАТО: по реакции легко узнать людей, действительно желающих Украине уцелеть и победить
О заявлении МИД по НАТО. Да, это переговорная позиция. Требуй невозможного, получишь максимум
О заявлении МИД по НАТО. Да, это переговорная позиция. Требуй невозможного, получишь максимум
Наконец, заявлять переговорный максимум имеет право не только Россия. В конце концов сила моральной правоты Украины и наша важность для общеевропейской безопасности никуда не делись.
Нет, это не обесценивает ни формулу мира, ни соглашения о безопасности. Ибо первое – это тоже переговорная позиция, но более комплексная. Второе – это уже достигнутый минимум, который закреплен на бумаге. И предусматривающий базовую помощь.
Так, по реакции на это заявление МИД очень легко узнать людей, действительно желающих Украине уцелеть и поэтапно победить, и желающих поражения Зеленскому. Мне, если честно, нет дела до политической судьбы Владимира Александровича, но Украина мне дорога. Как я вижу, некоторым политикам и бывшим политикам – не очень.
Короче, хорошее заявление. Вовремя. Когда молодцы – тогда молодцы.
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