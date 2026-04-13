Володимир Фесенко політолог
13 квітня 2026, 08:56

Вибори в Угорщині: чому Трамп не врятував Орбана

Віктор Орбан визнав свою поразку. Це дуже важливо, щоб уникнути кризового сценарію в післявиборній ситуації в Угорщині
Але це тому, що перемога опозиції є дуже переконливою. Оскаржувати такі результати виборів є безперспективно. Орбан це зрозумів.

У контексті поразки Орбана зверну увагу на важливу обставину. Публічна і дуже наполеглива підтримка Трампа жодним чином не допомогла Орбану. Мабуть навіть нашкодила. Для більшості угорців Європа є набагато важливішою, ніж дуже суперечливий і не дуже надійний нинішній Президент США.

Поразка Орбана це також поразка Трампа, а ще і поразка путіна, який активно намагався допомогти Орбану залишитись при владі. І це не менш важливий результат виборів в Угорщині.

І ще одне цікаве спостереження: Джей Ді Венс як чорний янгол невдачі.

20 квітня 2025 року, якраз на Великдень віце-президент США мав приватну зустріч із Папою Франциском. За день після цього Папа Франциск пішов з життя. Приїхав Джей Ді Венс до Угорщини і палко підтримав Віктора Орбана. Як це допомогло Віктору Орбану, ми зараз бачимо.

І ми також побачили чим завершились переговори США з Іраном в Ісламабаді, де американську делегацію очолював саме віце-президент США. Насправді, вірогідність позитивного результату на цих переговорах була мінімальною. Але все ж таки символічно, що ця невдача хай формально, але пов'язана з Джей Ді Венсом. Схоже, що нефартовий він хлопець. Якщо це зрозуміють Трамп і республіканці, Джей Ді може втратити шанси на президентство.

