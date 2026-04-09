Перемирие США и Ирана: опыт Минских соглашений и главные риски срыва

Противоречивая и хаотичная история с перемирием между США и Ираном очень мне напоминает нашу печальную историю с Минскими соглашениями

Фото: 1lurer.am

Во-первых, каждая из сторон по-своему толкует соглашение о перемирии. Именно так было и у нас с Минскими соглашениями. Во-вторых, уже в первый день этого перемирия начались его нарушения. Тоже знакомая для нас история. Сразу отмечу, что эпизодические нарушения любого перемирия почти неизбежны, о чем свидетельствует исторический и международный опыт. Но для выполнения соглашения о перемирии есть и более серьезные потенциальные препятствия. Главная проблема – это готовность Корпуса стражей исламской революции (КСИР), или отдельных его представителей, выполнять условия этого перемирия. В КСИР немало фанатиков и тех, кто не хочет прекращать эту войну. И именно они, а также проблемы с управляемостью административно-политической системы Ирана, являются главной проблемой для выполнения соглашения о перемирии. Другая проблема – Израиль, который не хочет прекращать свою военную операцию в Ливане. А это также ставит под угрозу выполнение соглашения о перемирии между США и Ираном. Продолжая параллели с Минскими соглашениями, похожим образом может развиваться и история с выполнением соглашения о перемирии между США и Ираном. Большинство международного сообщества очень заинтересовано в том, чтобы это соглашение все-таки заработало. Многое зависит от того, удастся ли начать прямые мирные переговоры, запланированные на 10 апреля в Пакистане. Мирный процесс на Ближнем Востоке, который пытаются начать, очень шаткий. Его попробуют удержать и продолжить, но закончить эту войну будет очень непросто.



Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.