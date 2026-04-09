10:26  09 апреля
В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
08:30  09 апреля
На Черниговщине обезвредили боевую часть вражеского беспилотника
08:21  09 апреля
В Киеве водитель под наркотиками выехала на встречную – травмирован пассажир
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
09 апреля 2026, 08:16

Перемирие США и Ирана: опыт Минских соглашений и главные риски срыва

Читайте також українською мовою
Противоречивая и хаотичная история с перемирием между США и Ираном очень мне напоминает нашу печальную историю с Минскими соглашениями
Противоречивая и хаотичная история с перемирием между США и Ираном очень мне напоминает нашу печальную историю с Минскими соглашениями
Фото: 1lurer.am
Читайте також
українською мовою

Во-первых, каждая из сторон по-своему толкует соглашение о перемирии. Именно так было и у нас с Минскими соглашениями. Во-вторых, уже в первый день этого перемирия начались его нарушения. Тоже знакомая для нас история. Сразу отмечу, что эпизодические нарушения любого перемирия почти неизбежны, о чем свидетельствует исторический и международный опыт. Но для выполнения соглашения о перемирии есть и более серьезные потенциальные препятствия.

Главная проблема – это готовность Корпуса стражей исламской революции (КСИР), или отдельных его представителей, выполнять условия этого перемирия. В КСИР немало фанатиков и тех, кто не хочет прекращать эту войну. И именно они, а также проблемы с управляемостью административно-политической системы Ирана, являются главной проблемой для выполнения соглашения о перемирии. Другая проблема – Израиль, который не хочет прекращать свою военную операцию в Ливане. А это также ставит под угрозу выполнение соглашения о перемирии между США и Ираном.

Продолжая параллели с Минскими соглашениями, похожим образом может развиваться и история с выполнением соглашения о перемирии между США и Ираном. Большинство международного сообщества очень заинтересовано в том, чтобы это соглашение все-таки заработало. Многое зависит от того, удастся ли начать прямые мирные переговоры, запланированные на 10 апреля в Пакистане. Мирный процесс на Ближнем Востоке, который пытаются начать, очень шаткий. Его попробуют удержать и продолжить, но закончить эту войну будет очень непросто.


gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Иран война соглашение Дональд Трамп
 
Подписывайтесь на RegioNews
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Пасха под ограничениями: где в Украине смягчат комендантский час
09 апреля 2026, 10:57
На Буковине будут судить экс-налоговика, который "списал" знакомым 1,5 млн грн налогов
09 апреля 2026, 10:48
На Харьковщине мужчина "сливал" россиянам позиции ВСУ в Изюме
09 апреля 2026, 10:35
В Херсоне мужчина подорвался на российской мине
09 апреля 2026, 10:27
В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
09 апреля 2026, 10:26
В Харьковской области 19-летнего юношу задержали за изнасилование 13-летней девочки
09 апреля 2026, 10:12
Атаки БпЛА на Черниговщину: поврежденные дом и спортплощадка
09 апреля 2026, 09:57
На Закарпатье избили ветерана войны: правоохранители ищут нападающих
09 апреля 2026, 09:43
Россияне ударили по Павлограду: повреждено предприятие
09 апреля 2026, 09:39
Харьковщина под обстрелами: один человек погиб, трое пострадали
09 апреля 2026, 09:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Константин Матвиенко
Все блоги »