10:26  09 квітня
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -10°
08:30  09 квітня
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
08:21  09 квітня
У Києві водійка під наркотиками виїхала на зустрічну – травмовано пасажира
UA | RU
UA | RU
Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
09 квітня 2026, 08:16

Перемир’я США та Ірану: досвід Мінських угод та головні ризики зриву

Читайте также на русском языке
Суперечлива і хаотична історія з перемир’ям між США і Іраном дуже мені нагадує нашу сумну історію з Мінськими угодами
Фото: 1lurer.am
Читайте также
на русском языке

По-перше, кожна з сторін по своєму тлумачить угоду про перемир’я. Саме так було і у нас з Мінськими угодами. По-друге, вже в перший день цього перемир’я почалися його порушення. Теж знайома для нас історія. Відразу зазначу, що епізодичні порушення будь якого перемир’я є майже неминучими, про що свідчить історичний та міжнародний досвід. Але для виконання угоди про перемир’я є і більш серйозні потенційні перешкоди.

Головна проблема – це готовність Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), або окремих його представників, виконувати умови цього перемир’я. У КВІР чимало фанатиків і тих, хто не хоче припиняти цю війну. І саме вони, а також проблеми з керованістю адміністративно-політичної системи Ірану, є головною проблемою для виконання угоди про перемир’я. Інша проблема – Ізраїль, який не хоче припиняти свою військову операцію в Ливані. А це також ставить під загрозу виконання угоди про перемир’я між США і Іраном.

Продовжуючи паралелі з Мінськими угодами, схожим чином може розвиватися і історія з виконанням угоди про перемир’я між США і Іраном. Більшість міжнародної спільноти дуже зацікавлена в тому, щоб ця угода все ж таки запрацювала. Багато що залежить від того, чи вдасться розпочати прямі мирні переговори, які заплановані на 10 квітня в Пакистані. Мирний процес на Близькому Сході, який намагаються розпочати, дуже хиткий. Його спробують утримати і продовжити, але закінчити цю війну буде дуже не просто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США Іран війна угода Дональд Трамп
 
Підписуйтесь на RegioNews
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
