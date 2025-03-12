Итоги переговоров в Саудовской Аравии: успех Украины и дилемма для Путина

Результаты переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии превзошли наиболее оптимистичные ожидания

Результаты переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии превзошли наиболее оптимистичные ожидания

фото: president.gov.ua

Перед началом этих переговоров журналисты спросили меня, что можно считать наиболее положительным результатом этих переговоров. Я ответил, что это может быть достижение общей позиции с США в вопросе прекращения огня как главного пути завершения российско-украинской войны, а также решения США о полном возобновлении военной помощи и предоставлении нам разведывательной и спутниковой информации.

Относительно второго предполагаемого результата я выразил определенные сомнения. Американцы могут снять часть ограничений на поставку нам оружия, но не все, чтобы сохранять возможность давить на нас и дальше в процессе мирных переговоров.

Но оба положительных результата переговоров в Джидде были объявлены после их завершения. Предполагаю, что причина не только в конструктивности украинской стороны, что положительно повлияло и на американских переговорщиков, но и в том, что решения по оружию являются инструментом давления на россиян: либо соглашайтесь на прекращение огня, либо США возобновят военную поддержку Украины.

Сейчас есть все основания считать переговоры в Саудовской Аравии успешными для украинской стороны, в том числе и потому, что не подтвердились (во всяком случае, на данный момент) тревожные ожидания, что американцы могут склонять нас к миру на российских условиях. И сейчас перед сложным выбором оказывается путин. Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, мяч сейчас на стороне россиян.

Истерическая реакция в российских социальных сетях на результаты переговоров в Джидде также косвенно свидетельствует об успешности этих переговоров для Украины. В Москве явно этого не ожидали.

Если мяч на стороне россиян, как ответит Кремль? Для Путина возникает сложная дилемма – Украина или Трамп. Еще вчера он, видимо, надеялся получить и то и другое – с помощью Трампа склонить Украину к капитуляции, со временем возобновить контроль над Украиной, а параллельно договориться с Трампом по разным тактическим, а возможно, и стратегическим вопросам. А теперь придется выбирать.

Трамп хочет быстрого мира (прекращения огня) в Украине, на что соглашается украинское руководство. И путину нужно выбирать. Если он все еще хочет тактико-стратегического союза с Трампом для усиления своих геополитических позиций и ослабления зависимости от Китая, тогда следует согласиться на прекращение огня и от претензий дожать Украину до капитуляции. Если он по-прежнему стремится к победе над Украиной, он должен отказаться от предложения о прекращении огня и продолжить войну против Украины. Но это с высокой вероятностью разрушит его ставку на большую игру с Трампом, на которую он, похоже, возлагает надежды.

Думаю, что со стороны Путина не будет однозначного ответа (ни положительного, ни отрицательного) на предложение перемирия со стороны США и Украины. Кремль может выдвинуть ряд встречных требований к Украине (для заключения договоренности о прекращении огня) и одновременно настаивать в начале мирных переговоров о заключении большого мирного соглашения. И в процессе этих переговоров продолжатся попытки обвинить Украину в нежелании прекратить войну и подставить нас перед Трампом. Вопрос о завершении войны еще далеко не решен.

Но в любом случае нас ожидает резкая интенсификация переговорного процесса. В ближайшие дни это будут переговоры США с Россией, а затем, возможно, начнутся и прямые мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США. Похоже, Трамп попытается выйти на прекращение огня к пасхальным праздникам и сделать это главным достижением первых 100 дней своего президентства.