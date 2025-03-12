Россияне убили в Украине минимум 601 ребенка
По состоянию на 12 марта более 2390 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
По официальной информации ювенальных прокуроров, 601 ребенок погиб и более 1788 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадали детей в Донецкой области – 625, Харьковской – 468, Херсонской – 198, Днепропетровской – 202, Киевской – 136, Запорожской – 167, Николаевской – 118.
В последние дни:
- 11 марта в результате обстрела села Ровно Донецкой области погибли два мальчика в возрасте 13 и 11 лет, а также ранение получил 14-летний мальчик.
- 8 марта в результате обстрела Дружковки Донецкой области была травмирована 15-летняя девушка.
- 7 марта в результате обстрела Краматорска Донецкой области пострадала 7-летняя девочка.
- 7 марта в результате обстрела села Покровское Полтавской области пострадала 15-летняя девочка.
- 7 марта в результате обстрела Доброполья Донецкой области получили травмы разной степени 7 детей: мальчики в возрасте 10 лет и двое 11 лет, девочки в возрасте 9, 14, 16 и 17 лет.
Напомним, в ночь на 12 марта российская армия атаковала Украину ракетами и 133-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 98 дронов, еще 20 — локационно потеряны.
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