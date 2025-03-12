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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
12 березня 2025, 12:30

Результати переговорів у Саудівській Аравії: успіх України і дилема для Путіна

12 березня 2025, 12:30
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Результати переговорів між США і Україною в Саудівській Аравії перевершили найбільш оптимістичні очікування
Результати переговорів між США і Україною в Саудівській Аравії перевершили найбільш оптимістичні очікування
фото: president.gov.ua
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Перед початком цих переговорів журналісти запитали мене, що можна буде вважати найбільш позитивним результатом цих переговорів. Я відповів, що це може бути досягнення спільної позиції з США в питанні припинення вогню як головного шляху завершення російсько-української війни, а також рішення США про повне відновлення воєнної допомоги і надання нам розвідувальної і супутникової інформації.

Щодо другого ймовірного результату я висловив певні сумніви. Американці можуть зняти частину обмежень на постачання нам зброї, але не всі, щоб зберігати можливість тиснути на нас і надалі в процесі мирних перемовин.

Але обидва позитивних результати переговорів у Джидді були оголошені після їх завершення. Припускаю, що причина не тільки в конструктивності української сторони, що позитивно вплинуло і на американських переговорників, але і в тому, що рішення по зброї є інструментом тиску на росіян: або погоджуйтесь на припинення вогню, або США відновлять воєнну підтримку України.

Зараз є всі підстави вважати переговори в Саудівській Аравії успішними для української сторони, зокрема і тому, що не підтвердились (у всякому разі на даний момент) тривожні очікування, що американці можуть схиляти нас до миру на російських умовах. І зараз перед складним вибором опиняється путін. Як зазначив держсекретар США Марко Рубіо м’яч зараз на боці росіян.

Істерична реакція в російських соціальних мережах на результати переговорів у Джидді також опосередковано свідчить про успішність цих переговорів для України. В Московії явно цього не очікували.

Якщо м’яч на боці росіян, то як відповість Кремль? Для Путіна виникає складна дилема – Україна або Трамп. Ще вчора він, мабуть сподівався отримати і те і інше – за допомогою Трампа схилити Україну до капітуляції, з часом відновити контроль над Україною, а паралельно домовитись з Трампом з різних тактичних, а можливо і стратегічних питань. А зараз доведеться обирати.

Трамп хоче швидкого миру (припинення вогню) в Україні, на що погоджується українське керівництво. І путіну треба обирати. Якщо він все ще хоче тактико-стратегічного союзу з Трампом для посилення своїх геополітичних позицій і послаблення залежності від Китаю, тоді треба погодитись на припинення вогню і від претензій дотиснути Україну до капітуляції. Якщо він як і раніше прагне перемоги над Україною, він має відмовитись від пропозиції про припинення вогню і продовжити війну проти України. Але це з високою ймовірністю зруйнує його ставку на велику гру з Трампом, на яку він, схоже, покладає певні надії.

Думаю, що з боку путіна не буде однозначної відповіді (ні позитивної, ні негативної) на пропозицію перемир’я з боку США і України. Кремль може висунути низку зустрічних вимог до України (для укладання домовленості про припинення вогню) і одночасно наполягати на початку мирних перемовин про укладання великої мирної угоди. І в процесі цих переговорів продовжаться спроби звинуватити Україну в небажанні припинити війну і підставити нас перед Трампом. Питання про завершення війни ще далеко не вирішено.

Але в будь якому випадку нас очікує різка інтенсифікація переговорного процесу. В найближчі дні це будуть переговори США з Росією, а потім, можливо, почнуться і прямі мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США. Схоже, Трамп таки спробує вийти на припинення вогню до пасхальних свят і зробити це головним здобутком перших 100 днів свого президентства.

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