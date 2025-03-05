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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
05 марта 2025, 08:00

Что будет после выступления Трампа в Конгрессе США

05 марта 2025, 08:00
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После выступления Трампа в Конгрессе
После выступления Трампа в Конгрессе
скриншот с видео
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1. Нас ждет второй раунд эпопеи по редкоземельным металлам, который, похоже, будет успешным. И только после этого, де-факто, начнутся переговоры по существу. Еще раз: переговоры, по сути, еще не начинались.

2. Первый базовый вопрос: линия разграничения, которая должна стать новой, де-факто, границей. Это не устраивает РФ. И потому россиянам нужно будет срывать (затягивать) переговоры. Их стратегия, как и с самого начала останется неизменной – попытаться срывать все руками Украины (я об этом пишу и говорю полгода).

3. Россияне попытаются расширить тему Украины, увязывая ее с Ираном, Северной Кореей и своими попытками зацепиться в Сирии и Ливии. Россияне будут играть картой мира (при необходимости, сдадут Венесуэлу, например) и это открывает для них определенный люфт. Но одновременно это может напрягать, как минимум, Израиль и Турцию. И нам нужно искать варианты привлечения наших потенциальных союзников в эту игру. Ну, не зря же турки приняли участие в конференции в Лондоне.

4. Мы являемся частью переговоров ЕС-США. Европа будет увязывать в одно целое договоренность о не введении 25% пошлин на свои товары, собственную безопасность и европейские гарантии Украины в одно целое. Это требует времени. И Европе точно не нужен блиц-льдин. Повторюсь – мы весомый элемент переговоров, а не единственный вопрос.

5. Китай по-прежнему будет ждать. А любые попытки сейчас начать играть с Пекином будут обречены на провал.

6. Еще раз повторюсь: переговоры, по сути еще, де-факто не начались. И Трамп еще не столкнулся с требованиями россиян. А россияне всю свою ставку делали на финансовое предложение, озвученное в Эр-Рияде и на то, что в результате первого раунда Украина абсолютно потеряет свою субъектность (из-за срыва переговоров).

7. Россияне промахнулись в том плане, что нас поддержала Европа. Сейчас крайне важно трезво оценивать каждый шаг и его последствия (кроме всего прочего, личностную неприязнь Трампа к Зеленскому мы всегда должны держать в памяти). Общество разогрето тем, что произошло в прошлую пятницу в Белом доме. Но нам придется сходить в холодный душ. Сложные переговоры только начинаются. И слишком много игроков, которые не хотят их быстрого завершения.

И напоследок. Мы можем сто тысяч раз говорить о недемократическом развороте Трампа. Но от этого не меняется один немаловажный факт: США остаются сильнейшей страной мира. И именно от них сейчас зависит наше будущее. Просто не забывайте об этом.

Дональд Трамп Украина конгресс США война политика ЕС РФ редкоземельные металлы
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