Переговоры с Россией: опыт и перспективы

Опыт мирных переговоров между Россией и Украиной во время нынешней войны

Опыт мирных переговоров между Россией и Украиной во время нынешней войны

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Намерения Трампа прекратить войну между Россией и Украиной возобновили дискуссию по мирным переговорам. При этом проявляются прямо противоположные подходы и оценки – от отрицания самой возможности таких переговоров до ожидания скорых мирных договоренностей. Поэтому есть смысл проанализировать (хотя бы тезисно) историю переговоров между Россией и Украиной во время нынешней войны.

На самом деле опыт мирных переговоров между Россией и Украиной существует еще с 2014 года, и он связан с переговорами о завершении войны на Донбассе. Это были переговоры в Нормандском формате (при участии Германии, Франции, России и Украины), а также переговоры о заключении и реализации первого и второго "Минских соглашений", которые проходили также при участии ОБСЕ. Однако тогда Россия не признавала себя стороной конфликта и пыталась выступать в роли формального посредника. И война тогда была локальной и гибридной, а не полномасштабной, как сейчас. Тем не менее, неоднозначный опыт переговоров (в частности, договоренностей о прекращении огня) будет влиять и на будущие переговоры о завершении войны между Россией и Украиной. Россия, как и тогда, может оказывать влияние на переговорный процесс путем военного давления. А в Украине до сих пор вспомнят о неудаче Минских соглашений, и боятся "Минска-3".

Прямые переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной начались уже через несколько дней после российского вторжения. Их активная фаза (прямые переговоры между официальными представителями России и Украины) длилась около месяца – до конца марта 2022 г. Инерционно, в онлайн-режиме они продолжались в апреле 2022 года, но уже без особых надежд на конкретный результат. В конце марта – начале апреля 2022 года обе стороны были близки к подписанию мирного соглашения. Украинская сторона на переговорах в Стамбуле представила Концепцию мирного соглашения, которое выглядело достаточно компромиссным подходом. Российская сторона позже заявляла, что обе стороны даже о чем-то якобы договорились, но фактических подтверждений таких договоренностей не было тогда, нет и сейчас.

Почему России и Украине не удалось договориться в марте-апреле 2022? Главным образом потому, что враждующие стороны стремились к различным целям в этих переговорах. Кремлю не удалось захватить Киев за три дня, но российские войска стояли под Киевом, и в Москве надеялись, что в ходе переговоров удастся заставить украинское руководство к фактической капитуляции и выполнению большинства своих требований (смена власти в Киеве, так называемые "демилитаризация" и " денацификация" Украины и т.д.). Украинская армия остановила врага под Киевом и Харьковом, но не хватало оружия и боеприпасов, и не было понятно, удастся ли выстоять перед российским нашествием в долгосрочной перспективе. Поэтому украинское руководство было тогда готово на широкий компромисс, в том числе и на отказ от стремления к членству в НАТО в обмен на прекращение Россией боевых действий и возвращение к ситуации, которая существовала до 24 февраля 2022 года. Но для государственного руководства Украины, Вооруженных Сил Украины, как и для большинства украинцев, была категорически неприемлема даже полуформальная капитуляция перед Россией (т.е. мир на основе односторонних уступок Украины, ограничивающих ее суверенитет).

Теоретический шанс на компромисс был в конце марта 2022 г. в Стамбуле. Однако к этому моменту к компромиссу не была готова Россия. Российский ответ на украинские предложения появился (и только в закрытом режиме) только во второй половине апреля 2022 года, когда шанс на компромисс фактически уже был упущен. Кстати, когда Путин и российская пропаганда говорят о "стамбульском мирном соглашении", то они ссылаются на российский проект (именно проект) "мирного договора" от 15 апреля 2022 года, который не был согласован украинской стороной, потому что россияне требовали неприемлемых для Украины уступок, в частности, сокращение ВСУ в несколько раз.

После того, как стало известно о трагедиях в Буче и Ирпене, отношение к переговорам с РФ резко изменилось в негативную сторону и у Президента Зеленского и у большинства украинцев. Эмоциональный и моральный шок от этих трагедий сформировал у украинцев крайне критическое отношение к самой идее компромисса с россиянами. К тому же стало очевидным, что Украина выстояла перед российским нашествием, а западные партнеры стали помогать Киеву оружием, материальными ресурсами и деньгами. В Украине начали появляться надежды на победу в войне с российской агрессией.

Хотя официальные мирные переговоры между Россией и Украиной фактически прекратились еще в мае 2022 года, периодически происходили попытки возобновить переговорный процесс. И некоторые такие попытки принесли конкретный результат, но не в мирном процессе как таковом, а в решении отдельных проблемных вопросов, связанных с войной между двумя странами. Историями относительного (иногда временного) переговорного успеха в 2022 году стали зерновое соглашение ("Черноморская зерновая инициатива") и договоренности об обмене пленными. И это было свидетельством того, что договариваться все же возможно.

История Зернового соглашения, которое было подписано 18 июля 2022 года между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН, на самом деле неоднозначно. Ее первоначальный относительный успех уже через год завершился провалом, выходом России из "Черноморской зерновой инициативы". Короткий и противоречивый опыт зерновой сделки тем не менее дает нам как положительные, так и негативные уроки для будущих мирных переговоров.

Позитивный урок - перспективность формата параллельных переговоров с помощью посредников и параллельного подписания договоренностей (отдельно с Россией и отдельно с Украиной). в подтверждении самой возможности достигать компромиссных договоренностей между Россией и Украиной.

Отрицательный урок состоит в том, что Россия в очередной раз подтвердила свою сомнительную репутацию ненадежного и конфликтного партнера по переговорам, который может нарушить любые договоренности.

Еще один пример положительного опыта косвенных переговоров посредством посредников – переговоры о возвращении детей с территории другой стороны войны. Об этих переговорах известно очень мало, но подтверждаются факт их периодического проведения и определенные положительные результаты.

Пожалуй, наиболее успешным является опыт переговоров об обмене пленными. Парадоксальность этого переговорного кейса в том, что уже длительное время это прямые переговоры (посредники помогали только в начале, а также в отдельных сложных ситуациях). И хотя Россия несколько раз прекращала обмен пленными, этот переговорный канал до сих пор работает достаточно регулярно, как отлаженный механизм. Что могло способствовать успеху этих переговоров? По моему мнению, это обусловлено тем, что они носят сугубо технический и конкретный характер (в данном случае, обмен пленными и телами убитых – сколько на сколько, когда и где). В этих переговорах нет конфликта политических интересов (геополитических, внутриполитических, личностных и т.п.) и сложности сочетания разнообразных тем и проблем. Переговорами по обмену пленными занимаются в закрытом режиме представители военных, спецслужб и омбудсмены. У спецслужб разных стран уже давно есть эксклюзивное дарование одновременно и воевать с врагом и поддерживать с ним текущие технические контакты.

Опыт переговоров по обмену пленными хотя и успешен, однако вряд ли может быть непосредственно перенесен на политическую коммуникацию по прекращению войны. Чем больше в переговорах будет большой политики и вопросов, по которым невозможно найти взаимоприемлемый компромисс (как, например, статус территорий, оккупированных Россией Украине) тем сложнее будет договориться.

Таким образом, опыт переговоров между Россией и Украиной во время нынешней войны позволяет сделать следующие выводы:

- Переговоры между Россией и Украиной возможны, но скорее при содействии и участии действенного посредника и медиатора. Прямые двусторонние мирные переговоры между Россией и Украиной вряд ли будут возможны, а тем более результативны, в силу взаимного недоверия, которое накопилось за годы великой войны, а также глубоких и острых противоречий позиций воюющих стран по условиям завершения войны.

- Ни разу за время Великой войны (с 24 февраля 2022 года) не было переговоров на высшем уровне (между президентами РФ и Украины). Со стороны Украины даже есть официальный запрет на переговоры именно с Путиным, не отрицающий переговоров между официальными представителями РФ и Украины.

- Сам факт мирных переговоров еще не гарантирует результат – определенных мирных договоренностей и их практической реализации.

- Результативны будут такие переговоры, когда обе стороны будут одновременно готовы к определенному компромиссу.

- Вполне вероятна возможность договориться по конкретным техническим вопросам (обмен пленными "всех на всех"; прекращение огня), хотя это тоже будет не просто. Крайне сложно, а то и невозможно будет договориться по политическим вопросам, по которым интересы воюющих сторон принципиально противоположны. В первую очередь, это касается определения правового статуса территорий, оккупированных Россией в Украине.

- Россия может в любое время нарушить любые договоренности с Украиной. Поэтому не стоит ожидать стабильных соглашений о стабильном мире между Россией и Украиной. Однако, отмечу, что это не означает отказ от необходимости мирных переговоров и стремления прекратить войну. Через некоторое время какие-то мирные переговоры все равно состоятся, поэтому возможность мирных переговоров следует иметь в виду. К тому же исторический и международный опыт знает немало примеров того, когда "перемирие" действовали/действуют длительное время (десятилетиями), и оказывались более стабильными и действенными, чем классические "мирные договоры".