Политические тенденции ноября 2020 года

Эпидемия COVID-19: тенденция к усилению карантинных ограничений

Эпидемия COVID-19: тенденция к усилению карантинных ограничений

В ноябре масштабы эпидемии COVID-19 в Украине, как и во всем мире, существенно возросли. В нашей стране в последний месяц осени было преодолено несколько символических психологических отметок: по данным на утро 4 ноября (за предыдущий день) в Украине было зафиксировано более 9 тысяч новых заболеваний за сутки, уже 7 ноября – свыше 10 тыс., 12 ноября – свыше 11 тыс., уже 14 ноября – свыше 12 тыс., 19 ноября – свыше 13 тыс., уже на следующий день (20 ноября) – свыше 14 тыс., 26 ноября – свыше 15 тыс., уже на следующий день (27 ноября) – свыше 16 тыс. Рекордная отметка за все время эпидемии в Украине по числу новых заболеваний была зафиксирована 28 ноября (данные за предыдущий день) – 16294 новых случаев заражения на COVID-19. По данным на утро 6 ноября число умерших за предыдущие сутки в связи с COVID-19 впервые превысило рубеж более 200 человек за сутки (201 человек). Пиковое значение этого трагического показателя было достигнуто 18 и 19 ноября – соответственно 256 и 257 умерших за предыдущие сутки.

Общее число зараженных (и переболевших) на COVID-19 увеличилось в Украине с 1 ноября по 1 декабря с 395 тыс. до 745 тыс. (т.е. в 1,9 раза, что чуть выше, чем в октябре по сравнению с сентябрем). Общее число умерших от COVID-19 за ноябрь увеличилось с 7306 до 12548 (в 1,7 раза, так же, как в предыдущие месяцы). Среди регионов по числу больных на COVID-19 лидируют Киев и Киевская область (более 72 тыс. в каждом регионе), на третьем месте – Харьковская обл. (более 55 тыс. больных). Лидерами по ежедневному числу новых заболевших на COVID-19 являются Киев, Днепропетровская и Одесская области, а по числу ежедневных летальных исходов (в конце ноября) – Киев и Днепропетровская области.

В ноябре эпидемия COVID-19 поразила многих представителей государственного руководства Украины, в том числе Президента Владимира Зеленского, главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука, министра здравоохранения Максима Степанова.

Угрожающее расширение масштабов эпидемии привело к необходимости усиления карантинных ограничений по всей территории страны. Но чтобы не создавать проблем для экономики страны, был избран компромиссный вариант – карантин выходного дня.

11 ноября Кабмин проголосовал за переход от адаптивного карантина к общенациональному карантину (с ограничениями, которые ранее действовали для оранжевой зоны эпидемиологической опасности) и "карантину выходного дня" (ограничения для работы учреждений торговли и сферы обслуживания в выходные дни). Эти ограничения были введены предварительно до 30 ноября. Но различные источники, близкие к правительству и минздраву, сообщили, что почти наверняка карантин будет продлен до конца года. Карантин выходного дня вводился с ноля часов 14 ноября. Показательно, что против карантина "выходного дня" на заседании Кабмина проголосовали трое министров (министр внутренних дел Арсен Аваков, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, и вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров).

Против решения о введении карантина выходного дня ожидаемо выступили целый ряд мэров, особенно в городах, в которых должен был состояться второй тур выборов мэра. Ряд учреждений торговли и общественного питания пытались бойкотировать "карантин выходного дня". Начиная с 11 ноября по всей стране прокатилась волна протестных акций против "карантина выходного дня".

Решение о карантине выходного дня естественно вызвало острую дискуссию и резкую критику с разных сторон (и со стороны противников любых карантинных ограничений, особенно в сфере бизнеса, и со стороны тех, кто выступал за введение полного локдауна). Это уже традиционная ситуация для Украины, когда по сложным и проблемным вопросам государственной политики нет единства, более того - проявляются прямо противоположные, полярные подходы, которые невозможно совместить в виде какого-либо компромисса. Любое компромиссное решение также отвергается, но уже с противоположных, полярных позиций. И такая ситуация проявилась по отношению к карантинным ограничениям не только в политической и экспертной среде, но и в общественных настроениях.

Исследование соцгруппы "Рейтинг" "Украина на карантине" (опрос 3000 респондентов был проведен 15-17 ноября как раз на пике дискуссий и протестов по поводу карантина "выходного дня") показало амбивалентность (противоречивость) общественных настроений в оценке действий украинской власти в борьбе с эпидемией COVID-19 и методов борьбы с этой эпидемией. Почти половина опрошенных (48%) считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, 24% считают их слишком мягкими, 11% - наоборот слишком жесткими. При этом деятельность конкретных руководителей по борьбе с эпидемией оценивают намного более критично. Скорее всего, это связано с тем, что в первом случае оценивают меры по борьбе с коронавирусом, а во втором случае оценивают конкретные державные институты, и сказывается как общее критическое отношение к конкретным государственным органам, так и к их руководителям.

Не удивительно, что более позитивные оценки по борьбе с коронавирусом у государственных деятелей с более высоким уровнем доверия – у Президента Владимира Зеленского (35% опрошенных положительно оценили его деятельность в борьбе с эпидемией COVID-19), а вслед за ним у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (33% положительной оценки). Но что удивительно – 32% респондентов позитивно оценили и деятельность министра Степанова, которого многие комментаторы отправляют в отставку. По нашим меркам это относительно неплохой показатель.

Амбивалентность проявляется также по отношению к карантину выходного дня и полному локдауну. Отношение к введению "карантина выходного дня" полярное: половина опрошенных поддерживают, столько же против. В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации такого карантина распространение коронавируса уменьшится, зато 62% - не согласны с этим. Однако 61% респондентов считают нецелесообразным и введение "жесткого карантина" (локдауна), а 36% его поддерживают. При этом эффективность "жесткого карантина" оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение. Скорее всего, значительная часть респондентов рационально понимают необходимость полного локдауна, но эмоционально не хотят усиления ограничений.

В двадцатых числах ноября напряжение вокруг темы "карантина выходного дня" стало несколько спадать в связи с продолжением расширения масштабов эпидемии. Началась новая дискуссия – о целесообразности введения полного карантина ("локдауна"), подобного тому, что действовал весной. В то же время было очевидным, что гражданам и предпринимателям, которые могут пострадать от введения карантинных ограничений, необходимо оказать хотя бы минимальную поддержку, возможную при нынешнем сложном положении государственных финансов. Президент Зеленский 24 ноября выступил с рядом инициатив относительно мер по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями. В частности Президент Украины предложил, чтобы физические лица – предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получили материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Кроме того, субъекты хозяйствования должны получить одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест. Соответствующие законопроекты рассмотрит Верховная Рада Украины. 26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости немедленного введения полного локдауна на 3-4 недели с механизмом компенсаций для населения.

Судя по официальным сообщениям и утечкам информации из высоких кабинетов, все последние дни ноября правительство и Офис Президента напряженно обсуждали различные сценарии введения полного локдауна. И вопрос не в том – вводить или не вводить полный карантин, а в том – когда его вводить? По разным данным обсуждается несколько разных сценариев. При этом надо добиться одновременного решения двух задач: 1) стабилизация и ограничение масштабов эпидемии COVID-19 (чтобы не произошло коллапса медицинской системы), с последующим их снижением; 2) минимизация экономических потерь от карантинных ограничений.

Окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято, что косвенно говорит о том, насколько сложным и ответственным оно является.