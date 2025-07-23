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Виталий Сыч Украинский журналист, главный редактор журнала и сайта «NV» info@regionews.ua
23 июля 2025, 14:26

Действующая власть пытается уничтожить все, что тяготит ее в свободе действий

23 июля 2025, 14:26
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Когда-то ходила такая политическая шутка, что Партия Регионов как газ заходит настолько далеко, насколько не встречает препятствий
Когда-то ходила такая политическая шутка, что Партия Регионов как газ заходит настолько далеко, насколько не встречает препятствий
фото: Офис Президента Украины
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Похоже, Президент Владимир Зеленский и его команда о той шутке никогда не слышали и решили на собственном опыте выяснить, где проходят границы дозволенного в украинском обществе и насколько много можно прикрывать войной.

Разрушение независимых НАБУ и САП – это не только авторитарно-коррупционный блицкриг. Это часть последовательной и системной кампании по демонтажу демократических институтов в Украине и развороту от движения страны к западной цивилизации. Своего рода государственный переворот, как точно написал один мой коллега.

Атаки на политических оппонентов, гражданское общество, свободные медиа, антикоррупционную инфраструктуру. Действующая власть пытается уничтожить все, что тяготит ее в свободе действий.

Плюрализм мыслей рассматривается как враждебность, критика как измена и про-российский нарратив. Единственный приемлемый баланс мнений – 95% похвалы, 5% нейтральности. Любой из субъектности и рейтинга доверия выше 3% попадает на радары власти и по нему включается ПВО в виде давления и дискредитации.

Скорость, с которой закон о кастрации НАБУ и САП собрал голоса в Раде, был подписан спикером и президентом, не оставляют сомнений, что инициированный и всячески поддержанный он был на самом верху.

Иронически, но Президент Зеленский демонтирует демократические институты, которые привели его к власти и сделали его победу на выборах президента возможной.

Лет 20 украинцы рисковали и боролись за то, чтобы власть в Украине несла политическую ответственность в случае провала работы и чтобы в стране были свободные выборы. И чтобы лидер оппозиции мог выигрывать президентские выборы с результатом 73% как Зеленский, и чтобы эти результаты полностью совпадали с результатами exit polls – то есть, чтобы никто не пытался даже на один процент помешать победе лидера оппозиции.

Развитие антикоррупционной инфраструктуры, гражданского общества и свободы слова были залогом того, что украинцы получили безвиз с ЕС и впервые за 100 лет начали свободно путешествовать в Европу.

Думаю, многие из властной команды не знают и не чувствуют этого, потому что не участвовали в двух Майданах (а иногда осуждали их) и присоединились к общественной эволюции только в 2019 году.

Наши западные партнеры тоже все время думали, что они поддерживают молодую демократию Украины в борьбе со старой автократией россией. Им никто не сообщил, что они будут поддерживать молодую автократию в борьбе со старой автократией.

Мы все время слышим, что не надо расшатывать лодку и подыгрывать врагу, но власть сама расшатывает ее как только может.

Уже сегодня на Западе пошел ряд публикаций в самых влиятельных СМИ о том, что Украина молниеносно сползает в авторитаризм – и оказывается, это не совсем страна, которую они поддерживали. Завтра это дойдет до парламентов и электората стран-партнеров и повлияет на общественное мнение. Критиков и критиканов Украины достаточно даже в дружественных нам странах и текущие события в Украине добавят им аргументов.

Меня удивляет, что эта большая борьба с конкурентами, активистами, журналистами, антикоррупционерами отнимает у людей у власти много времени и энергии во время войны. Мне казалось, что у нас всех сейчас единственный враг и этот враг россия.

И как раз этот враг хотел бы никогда не видеть Украину демократической, а украинцев частью западного мира с личными и экономическими свободами. И именно за это уже много лет сражаются украинцы.

И точно не за новую автократию и закрытое акционерное общество Украины. Это мы уже проходили.

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