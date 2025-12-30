13:04  30 декабря
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
30 декабря 2025, 12:52

Завершение войны в Украине зависит не от желания Трампа и не от доброй воли Зеленского, а от готовности Путина

30 декабря 2025, 12:52
Встреча президентов Соединенных Штатов и Украины в личной резиденции Дональда Трампа завершилась без какой-либо конкретики – и для меня, честно говоря, это не стало сенсацией
иллюстративное фото: из открытых источников
Сенсацией как раз были бы конкретные договоренности, которые могли бы быть имплементированы уже во время этой встречи или, по крайней мере, подготовлены к подписанию. А так для меня, скажем, открытием стало существование шоколадного торта "Трамп", которым американский президент угощал украинскую делегацию – надеюсь, когда-то мы узнаем его рецепт.

Но если серьезно, такой результат – уже неплохой результат. Ведь, наконец, завершение войны зависит не от желания Трампа и не от доброй воли Зеленского, а от готовности Путина. А этой готовности как раз и не наблюдается – несмотря на все оптимистичные выводы, сделанные Трампом из вполне ожидаемого телефонного разговора с российским лидером. Путин желает имитировать переговорный процесс для продолжения войны – и пока это ему удается. А Украине и ее европейским союзникам нужно, чтобы в этой ситуации США не сбавляли давление на Россию, а наоборот – усиливали его.

Потому что формула этой войны прозрачна: если России удастся истощить Украину, она захватит ее территорию или по крайней мере большую ее часть; если же Украине и ее союзникам удастся истощить Россию, Кремлю придется завершить агрессию против Украины и отказаться от планов новых захватнических войн. Вопрос только в том, в какой точке истощения мы находимся. Но на самом деле здесь Украина, несмотря на всю сложность ситуации, имеет больше карт, чем Россия, ведь ей продолжает помогать Запад. И 90 миллиардов евро нового европейского кредита являются неплохим доказательством этого. А Китай с Индией не будут давать России деньги просто так.

Поэтому важнейший результат этой встречи, которая так и не стала исторической, состоит в том, что она прошла в дружеской атмосфере и у Трампа нет причин обижаться на Зеленского или европейских лидеров. Все поддерживают план Трампа и готовы к конструктивному сотрудничеству с американским президентом, все обсуждают наиболее принципиальные пункты и возможные компромиссы. Вопрос только в том, готов ли Путин завершить войну.

Что будет дальше? Дальше будет работать бюрократия. Будут созданы рабочие группы – и для работы с украинскими, и для работы с россиянами. Эти рабочие группы будут состоять теперь не только из доверенных людей Трампа, таких как Стив Виткофф или Джаред Кушнер. В них войдут и чиновники – государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. И эти люди просто не смогут выйти за рамки действующего законодательства – как, впрочем, и украинские и российские чиновники, которые будут сотрудничать с ними. А это значит, что если россияне не откажутся от своих требований, которые невозможно имплементировать в украинское законодательство, переговоры обязательно зайдут в тупик – что, конечно, нужно Путину, но не нужно Трампу.

Пока сложно сказать, как среагирует американский президент на возможный провал и может ли позволить себе Путин в нынешней экономической ситуации в России демонстративно отказать Трампу. Поэтому впереди могут быть еще немало неожиданных поворотов, встреч, телефонных звонков и изменений позиций. И надежд, что весь этот хаос поможет завершить войну уже в 2026 году – и что в следующий раз шоколадный Трамп будут выпекать уже на подписание реального мирного соглашения.

