Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
13 января 2026, 22:25

"Миндич-гейт" лишь обнажил часть проблемы, но не привел к реальной перезагрузке властных институтов

13 января 2026, 22:25
По результатам проваленных сегодня назначений в Верховной Раде можно сказать одно: если кто считал, что внутриполитический кризис прошел перед геополитическими вызовами, эти люди точно не понимают, как все работает
иллюстративное фото: из открытых источников
"Миндич-гейт" лишь обнажил часть проблемы, но не привел к реальной перезагрузке властных институтов. На ОП снова искали вице-президента, с парламентом, как показывают голосование, никто не собирается работать, как и с активной частью гражданского общества.

Конечно, перед давлением США (давайте будем откровенны) мы хотим и должны поддержать "своего парня", которого "бьют". Но это не значит, что парень получит автоматически кредит доверия на все происходящее. Или наоборот – на все непроисходящее, хотя непосредственно лежит в зоне ответственности первого лица.

Общество замерзшее, уставшее и отчаявшееся нуждается не только в правильной международной игре (здесь надо отдать должное ОП, они удерживают ситуацию), но и воздух для изменений внутренних. И здесь вопрос даже не в том, что на скамейку запасных трудно набирать кадры (в силу многих причин), а прежде всего – что президент Зеленский в принципе не хочет этого делать. Потому что это признание иллюзий и ошибок, с которыми он приходил к власти в 2019-м. Потому что не все "порохоботы", если у них есть альтернативные идеи. И точно не все куплены российским мусором, если они выражают позицию, которая тебе не нравится.

Но для того, чтобы расширить это понимание для себя, нужно в первую очередь проанализировать, почему та система, которая существует 6 лет, не эффективна в 2026-м. Для этого требуются: а) желания; б) чтобы рядом люди говорили правду, а не то, что хочется слышать. Это касается многих тем – от фронта до тыла.

Абсолютно не радуюсь неназначению министров. Ибо отсутствие министра обороны и министра энергетики в эти дни – реальная проблема. Для системы в общем и для каждого из нас.

Но правильно ли будет считать этот сигнал Банковой – большой вопрос.

