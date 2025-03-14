Иллюзия команды Трампа: "временное перемирие" не разрешит вопрос всей войны

Иллюзия команды Трампа состоит в том, что они считают потенциальный факт "временного перемирия" между Украиной и РФ как решение вопроса всей войны

Иллюзия команды Трампа состоит в том, что они считают потенциальный факт "временного перемирия" между Украиной и РФ как решение вопроса всей войны

фото: Wikimedia Commons

У нас было множество таких "перемирий" - от рождественского до пасхального - и каждый раз оно через короткое время нарушалось. Теперь линия фронта с 2015-го выросла еще больше, неизвестно, кто будет мониторить ситуацию на линии разграничения, а главное, что будет России, если она все это начнет нарушать прямо на следующий день. Пока все эти вопросы – без очевидных ответов. А значит – даже до временного перемирия могут пройти недели. Хотя Путин вряд ли бы хотел, чтобы на 9 мая над Москвой летали украинские дроны. Поэтому где-то до конца апреля может что-нибудь временное и выгорит.

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