Ілюзія команди Трампа: "тимчасове перемирʼя" не розвʼяже питання усієї війни

Ілюзія команди Трампа полягає в тому, що вони вважають потенційний факт "тимчасового перемирʼя" між Україною і РФ як розвʼязку питання усієї війни

Ілюзія команди Трампа полягає в тому, що вони вважають потенційний факт "тимчасового перемирʼя" між Україною і РФ як розвʼязку питання усієї війни

фото: Wikimedia Commons

Ми мали безліч таких "перемирʼїв" - від різдвяного до великоднього - і кожного разу воно через короткий час порушувалось. Тепер лінія фронту з 2015-го виросла ще більше, не відомо, хто моніторитиме ситуацію на лінії розмежування, а головне, що буде Росії, якщо вона все це почне порушувати прямо наступного дня. Поки що всі ці питання - без очевидних відповідей. А значить - навіть до тимчасового перемирʼя можуть пройти тижні. Хоч Путін навряд чи хотів би, щоб на 9 травня над Москвою літали українські дрони. Тому десь до кінця квітня може щось тимчасове і вигорить.

.