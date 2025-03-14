Ілюзія команди Трампа: "тимчасове перемирʼя" не розвʼяже питання усієї війни
Ілюзія команди Трампа полягає в тому, що вони вважають потенційний факт "тимчасового перемирʼя" між Україною і РФ як розвʼязку питання усієї війни
Ілюзія команди Трампа полягає в тому, що вони вважають потенційний факт "тимчасового перемирʼя" між Україною і РФ як розвʼязку питання усієї війни
Ми мали безліч таких "перемирʼїв" - від різдвяного до великоднього - і кожного разу воно через короткий час порушувалось.
Тепер лінія фронту з 2015-го виросла ще більше, не відомо, хто моніторитиме ситуацію на лінії розмежування, а головне, що буде Росії, якщо вона все це почне порушувати прямо наступного дня.
Поки що всі ці питання - без очевидних відповідей. А значить - навіть до тимчасового перемирʼя можуть пройти тижні. Хоч Путін навряд чи хотів би, щоб на 9 травня над Москвою літали українські дрони. Тому десь до кінця квітня може щось тимчасове і вигорить.
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