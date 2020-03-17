Как правильно паниковать, когда твой мозг пленил коронавирус

Должен сообщить публично, чтобы моих дорогих "контактных лиц" оставили в покое, не ограничивали их передвижения и не выдумывали глупостей про мой контакт с радомишльской покойной. Уже стер пальцы, отвечая на личные сообщения

Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Должен сообщить публично, чтобы моих дорогих "контактных лиц" оставили в покое, не ограничивали их передвижения и не выдумывали глупостей про мой контакт с радомишльской покойной. Уже стер пальцы, отвечая на личные сообщения

Да, я осознаю, что мои слова большинства к спине, потому что в выражении "не ПАНИКУЙ" - мало кто заметит частицу "не", поэтому глагол воспринимать как призыв к непременно обратного действия. Но, я попробую...

Я один из тех кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса описанного в анамнезах COVID-19. Соответственно, посоветовавшись со страховой, было рекомендовано обратиться к "скорой".

Историю о том, что привело меня к Белой Церкви - поведаю позже, но, для начала скажу — обследование и госпитализация является вынужденным, а не обязательным шагом и стала для меня единственной опцией, потому что в "багажнике": сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещенные аэропорты в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие за рулем Ломбардии до Лигурии остановками в людных местах опять же, путешествие - не для развлечения.

Скажу вам, что я абсолютно адекватно отношусь к карантину и соответствующей гигиены. Но, я против агогії, вернее, чувствую злость к панике, что своими заявлениями сеют некоторые чиновники и остальные желающие под сумасшедшие глаза "болельщиков", "возглавить и победить" главное событие, создавая искусственный дефицит на разное дерьмо и на экспресс-тесты, не дают аж никакой гарантии вашей не инфицированности, ибо таким тестом есть только ПЦР. Но это не означает, что сегодня утром вам необходимо срочно штурмовать с оружием единую лабораторию, где проводят такое ПЦР исследования.

Вам его обязательно проведут, когда в этом будет необходимость. Поверьте. Но запаситесь не гречкой, а обычным терпением. Мой анализ оказался первым, что исследовали. Скажу - все работает, через жопу, но работает... Возможно это только начало, поэтому так трудно дается первый урок.

Но теперь, собственно, о дерьме...

Не о том, что людям можно впихнуть в уши любую йухню, а за той ширмой втулить йухню гораздо более серьезную — говорить не буду. Это уже национальная традиция. А вот о том, на что следует надеяться от промо-кампании трагического блокбастера "COVID-19, или Поздравляем Коронавирус в Украине" — мой рассказ.

Если вы (как и я) живете или, вдруг, оказались где-то в пригороде, проживаете в Ирпене, Гостомеле, Буче, Вышгороде, Борисполе, Броварах или даже в Конче Заспе и Борщаговке, повезет, если в Гатном/Чабанах, Глевахе, то с симптомами "коронаРОвірусу" (трижды озвученная цитата работника скорой), вас неприменно не отвезут в ближайшую больницу или святой Александровской(Октябрьской), а к Белой Церкви(за 100км от меня, например) Вы согласитесь, потому пройти тест по-другому вам не предложат. В конце концов, после нескольких бесплодных предложений изменить маршрут к Центральной Киевской больнице, вы решитесь отпустить "скорую", чтобы добраться собственным авто/такси/с другом, чтобы не занимать оперативную машину многочасовой путешествием до соседнего города, потому что вдруг, бригаде по вызову придется ехать спасать жизнь, вместо прогулки к БЦ, но вам точно откажутИбо на своем авто - "нєпаложено". Кто знает, может и логичная инструкция, но не за 100км!!!

И вот, за каких-то полтора часа, вы в заветном "инфекционном" отделении больницы N3 Белой Церкви. Должен сказать - отделение отремонтированное, приветливый профессиональный персонал, неоднозначное, но красивое вью на физически белую церковь с персональным входом к боксу. Но, за мгновение вы перестаете радоваться, узнав, что никаких тестов, вніч с пятницы на субботу в назначенном Киевской ОГА центре борьбы с "COVED -19" нет. Они были в Ирпене(откуда скорая) На вопрос — для чего тогда меня привезли за 100км от Киева — разводят руками, говоря что-то о инструкции... Не стал обижаться, потому что, ни медперсонал, ни те кто довезли и помогли мне попасть в больницу, действительно не виноваты в сногсшибательном инструкции чиновников МИНЗДРАВА-в вместе с ОГА-ю.

С надеждой на завтра, вонзая на белую церковь, пытался уснуть...

Утром разбудила радостная медсестра проинформировав — не дождались понедельника с доставкой скоростных тестов из области, медучреждение, оказывается заранее, самостоятельно приобрел их за собственные средства!(Дословно, хоть непроверенно). Отмечу, что 3-я больница БЦ финансируется с локально-городского бюджета и отнюдь не объясняет ее назначение "областним центром борьбы с вирусом" всех жителей киевщины. Может это их собственная добросовестная инициативы, как знать...

Радовались недолго, ибо выяснилось, что экспресс-тест — чисто психологическая опция и не дает никаких гарантий! Вчера в собственной панике я этого не услышал от эпидемиолога. Для полного исключения — нужно провести ПЦР(ПЦР с рус.) тест, а для этого материалы должны отвезти, внимание, обратно в Киев в единственную назначенную лабораторию. Почему нельзя было сделать такой забор не за 100км, а в другой предназначенной Александровской больнице, в скафандрах прямо в быстрой взять материалы и доставить до лаборатории? Логично? Если вы думаете - по причине безопасности - нет. Объясню. Когда я начал отказываться от путешествия в БЦ, посоветовали этого не делать, зато, если уж так, предложили подписать отказ от госпитализации и оставаться дома необстеженим, под расписку о соблюдении домашнего карантина всеми членами семьи до установления путей прохождения теста...

Кортше, забудьте о моем грустно - скучном тексте, я только хотел спросить — кто, блядь, тот умник логистических наук ОГА??? Какой клещ укусил тебя и уполномочил на такое решение? Для чего увозить людей в неподготовленную больницу с подозрением на экзотическую инфекцию, чтобы потом отвозить материалы тестов туда, откуда они физически приехали? Смотрел ли ты хоть раз на карту области? Знаешь - сколько пустых диспансеров географически и административно расположен рядом с городом в отдаленных от жилых кварталов лесных зонах, а не посреди жилого района Белой Церкви? Не киевляне - какие-то не те люди? Кто ты, молот? Простите, может довбине

Тест таки сделали в воскресенье(попал в пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, с рентгеном у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви и в течение двух часов, через невероятные пробки любителей туалетной бумаги фаршированного гречкой, добираться до ближайшей Киевской больницы, чтобы лечить свою пневмонию

ВСЕ ХОРОШО. В частной клинике, помощь нужна!

Для поддержания спокойствия. За время моего трехдневного пребывания в Белой Церкви, никакого нового "больного" до первого этажа предназначенной больницу, не привезли.

Он был полностью пустой.

пожалуйста, не теряйте разума, но придерживайтесь банальных средств гигиены и самокарантину, вместо того чтобы бегать по магазинам, уничтожая годовые запасы масок, экспресс-тестов, гречки батареек и туалетной бумаги, если, конечно, вы его не собираетесь есть для профилактики.

Говорят - помогает только хорватского и черногорского образца!

Будьте здоровы! Берегите себя и близких!

Можете кидать камнями.