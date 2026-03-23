Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
23 марта 2026, 16:44

Подходит время и для открытия второго антирашистского фронта

Читайте також українською мовою
По аналогии с Второй мировой и действиями союзников где-то уже подходит время и для открытия второго антирашистского фронта…
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Будет или не будет? Есть объективные факторы, которые к этому приведут раньше или позже. Враг не удержится – они полезут и атакуют напрямую одну из стран НАТО.

Они сделают это не тогда, когда сами будут готовы, а тогда, когда к этому еще не будут готовы европейцы. Поэтому все размышления о 2-3 годах уже надо оставить в прошлом. Все может произойти гораздо быстрее.

Это не значит, что нужно европейцам все оружие теперь оставлять себе! Это значит, что нужно так активно оказывать сейчас Украине военную поддержку, чтобы самим не столкнуться с уже хорошо подготовленной в боях с украинцами российской армией.

И так пришло время направить свои войска не на Ближний Восток, а именно в Украину. Ответственность за противодействие агрессору в Европе – объяснение и для американских союзников.

Хватит уже медлить. Желающие, наконец, стать решительными!

Украина РФ Европа политика война
