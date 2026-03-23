Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
23 березня 2026, 16:44

Підходить час і для відкриття другого антирашистського фронту

За аналогією з Другою світовою та діями союзників, десь вже підходить час і для відкриття другого антирашистського фронту…
За аналогією з Другою світовою та діями союзників, десь вже підходить час і для відкриття другого антирашистського фронту…
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Буде чи не буде? Є обʼєктивні чинники, які до цього призведуть, раніше чи пізніше. Ворог не втримається – вони таки полізуть і атакують напряму одну з країн НАТО.

Вони зроблять це не тоді, коли самі будуть готові, а тоді, коли до цього не будуть ще готові європейці. Тому всі роздуми про 2-3 роки вже треба залишити в минулому. Все може статися набагато швидше.

Це не значить, що треба європейцям всю зброю тепер залишати собі! Це значить, що треба так активно надавати зараз Україні військову підтримку, щоб самим не зіткнутися напряму з уже добре підготовленою в боях з українцями російською армією.

І так, прийшов час направити свої війська не на Близький Схід, а саме в Україну. Відповідальність за протидію агресору в Європі – притомне пояснення і для американських союзників.

Годі вже зволікати. Охочі мають, нарешті, стати рішучими!

Україна РФ Європа політика війна
Уражено стратегічний термінал та НПЗ у РФ: Генштаб повідомив подробиці
23 березня 2026, 14:42
Майже 1550 дронів і понад 1200 авіабомб: Росія посилила атаки по Україні
22 березня 2026, 14:31
Всі новини »
 
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
1,5 мільйона на медицині: на Волині на схемі викрили депутата
23 березня 2026, 17:45
В Україні будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи
23 березня 2026, 17:25
У Чехії підпалили завод, що виробляв тепловізори для ЗСУ
23 березня 2026, 16:36
Стало відомо, коли у Києві завершується опалювальний сезон
23 березня 2026, 16:23
В Україні винесли вироки трьом експрокурорам, які працювали на окупаційну "прокуратуру" Криму
23 березня 2026, 15:49
Як контролювати емоції у розмові: поради психологині
23 березня 2026, 15:39
СБУ викрила угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
23 березня 2026, 15:21
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
23 березня 2026, 15:20
ТЦК відмовило у відстрочці: в Одесі суд встав на бік військовозобов'язаного
23 березня 2026, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »