Підходить час і для відкриття другого антирашистського фронту

За аналогією з Другою світовою та діями союзників, десь вже підходить час і для відкриття другого антирашистського фронту…

За аналогією з Другою світовою та діями союзників, десь вже підходить час і для відкриття другого антирашистського фронту…

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Буде чи не буде? Є обʼєктивні чинники, які до цього призведуть, раніше чи пізніше. Ворог не втримається – вони таки полізуть і атакують напряму одну з країн НАТО. Вони зроблять це не тоді, коли самі будуть готові, а тоді, коли до цього не будуть ще готові європейці. Тому всі роздуми про 2-3 роки вже треба залишити в минулому. Все може статися набагато швидше. Це не значить, що треба європейцям всю зброю тепер залишати собі! Це значить, що треба так активно надавати зараз Україні військову підтримку, щоб самим не зіткнутися напряму з уже добре підготовленою в боях з українцями російською армією. І так, прийшов час направити свої війська не на Близький Схід, а саме в Україну. Відповідальність за протидію агресору в Європі – притомне пояснення і для американських союзників. Годі вже зволікати. Охочі мають, нарешті, стати рішучими!

