07:46  20 ноября
5 лет за самовольное оставление службы: приговор женщине на Харьковщине
07:22  20 ноября
Оккупанты в Крыму готовят мобилизованных и силовиков к руководящим должностям – ЦНС
09:10  20 ноября
На Закарпатье спасли мужчину, который четыре дня бродил в горах
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
20 ноября 2025, 09:42

"Мирный план": как россияне продвигают очередное ИПСО через американские медиа

20 ноября 2025, 09:42
Вижу, как "заходит" очередная информационная атака в украинское пространство. Как нож в масло…
Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua
Ну, а как же? Там же о "мирном плане" (очевидно, всех интересует), да еще и в американском влиятельном медиа (не в украинских же!), со ссылкой на известные фамилии (ничего, что предыстория роли некоторых из этих персонажей сомнительна).

Как заявляют российские технологи очередного ИПСО, "фронт обороны развалился", "украинское общество уже поддержит что угодно"; "европейские партнеры больше поддерживать Украину не будут", "президента Украины, на фоне коррупционного скандала, заставят к капитуляции на российских условиях! Американцы в этом помогут на условиях, согласованных на Аляске…"

Все пропало? Не думаю. У меня есть своя версия.

Во-первых, какой-то очередной "план мира" действительно ходит по рукам, но судя по всему это – компиляция из предыдущих российских "хотелок". При этом реалистичных предложений и реальных факторов для выхода из широкомасштабной войны пока так и нет.

Во-вторых, никто не помешает журналистам поднимать резонансные темы.

В-третьих, учитывая, что параллельно получилась открытое и публичное! заявление вражеской СВР (российской службы внешней разведки) с такими же примерно тезисами, а мы уже такого насмотрелись за эти годы, то все это скорее информационная история и очередное тестирование настроений, которое враги на наших глазах превращают в масштабную ИПСО, "подкрепляя" очередной "мирный план" целенаправленным убийством ракетами.

Такого результата не будет!

Но надо признать, что по крайней мере один результат точно есть: российский Дмитриеф показывает своему царю, что у него есть возможность работать в правильном направлении, как со своим бизнес-партнером господином Виткоффом, так и с американскими медиа.

Но, кажется, он перестарался: слишком много его прямых цитат использовали… К тому же и сам господин Виткофф указал именно на "К", который и обрисовал журналистам всю эту историю в выгодном для него варианте.

Поэтому из этого "мирного плана" будет, скорее всего, пшик… А нам пока свое делать: преодолевать кризис, усиливать фронт и тыл, улучшать свою переговорную позицию и держать строй.

