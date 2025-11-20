Бачу, як "заходить" чергова інформаційна атака в український простір. Як ніж в масло…

Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

Ну а як же? Там же про "мирний план" (очевидно, всіх цікавить), та ще й в американському впливовому медіа (не в українських же!), з посиланням на відомі прізвища (нічого, що передісторія ролі деяких з цих персонажів сумнівна).

Як заявляють російські технологи чергового ІПСО, "фронт оборони розвалився", "українське суспільство вже підтримає будь що"; "європейські партнери більше підтримувати Україну не будуть", "президента України, на тлі корупційного скандалу, примусять до капітуляції на російських умовах!Американці в цьому допоможуть на умовах, які були погоджені на Алясці…"

Все пропало? Не думаю. В мене є своя версія.

По-перше, якийсь черговий "план миру" дійсно ходить по руках, але судячи зі всього це – компіляція з попередніх російських "хотєлок". При цьому реалістичних пропозицій та й реальних факторів для виходу із широкомасштабної війни наразі так і немає.

По-друге, ніхто не завадить журналістам піднімать резонансні теми.

По-третє, враховуючи, що паралельно вийшла відкрита й публічна! заява ворожої СВР (російської служби зовнішньої розвідки) з такими ж приблизно тезами, а ми вже такого надивилися за ці роки, то все це скоріше інформаційна історія й чергове тестування настроїв, яке вороги на наших очах перетворюють в масштабну ІПСО, "підкріплюючи" черговий "мирний план" цілеспрямованим вбивством ракетами українських жінок і дітей, щоб змусити народ до капітуляції.

Такого результату не буде!

Але треба визнати, що принаймні один результат точно є: російський Дмітрієфф показує своєму царю, що він таки має можливості працювати в правильному напрямі, як з зі своїм бізнес-партнером паном Віткоффом, так і з американськими медіа.

Але, здається, він перестарався: надто багато його прямих цитат використали… До того ж і сам пан Віткофф вказав саме на такого собі "К", який і змалював журналістам всю цю історію у вигідному для нього варіанті.

Тому з ціього "мирного плану" буде, скоріше всього пшик… А нам поки що своє робити: долати кризу, підсилювати фронт і тил, покращувати свою переговорну позицію й тримати стрій.