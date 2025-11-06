09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
08:24  06 ноября
Драка между детьми в Полтаве: 11-летнего мальчика избили в дендропарке
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
06 ноября 2025, 08:12

Мир качается между крайностями: популизм становится новой политической нормой

06 ноября 2025, 08:12
Читайте також українською мовою
Колебания от центра. Или когда наконец-то настанет время здорового центризма?
Колебания от центра. Или когда наконец-то настанет время здорового центризма?
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Еще год назад Трамп обещал "вернуть величие".

Сегодня левые в Нью-Йорке обещают "возвращение справедливости".

И то, и другое – крайние точки, удобные для кампаний, но роковые для общества.

Ибо предложение лежит в плоскости чистого популизма.

Бывшие законы демократии теперь работают по принципу эмоциональных качелей.

Таков запрос времени: в погоне за софитами и ругательствами на первое место выходят не идеи, а "психологические крючки".

И главная мотивация избирателя – "наказать не тех".

Только 20% американцев сегодня доверяют правительству – рекордно низкий показатель.

Демократы обесценили слово "ценности", республиканцы – "традиции".

А умеренный центр – как обычно – между двумя обещаниями "сделать все по-новому".

Этот вирус давно распространился и на Европу.

Италия снова ищет "сильную руку".

Франция мечтает, чтобы государство все простило и все обеспечило.

Германия спорит сама с собой: кого бояться больше – правых или счетов за отопление.

Когда-то изобретший "взвешенность" континент теперь тренируется в политическом кроссфите.

Популизм стал универсальным языком демократий.

Главное – говорить громко, желательно с пафосом, и не слишком вникать в детали.

Мы это тоже проходили в 2019 году.

Но после войны израненное и изможденное общество снова захочет простых решений и быстрых результатов.

Вопрос только, кто первый это поймет: умные – чтобы предупредить или хитрые – чтобы воспользоваться?

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина США война Европа
 
Подписывайтесь на RegioNews
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Тернопольской области женщину обманули при покупке авто на 70 тысяч гривен
06 ноября 2025, 10:45
Не понравилось, что маленький ребенок кричал: в Кривом Роге женщина напала на соседку с электрошокером
06 ноября 2025, 10:35
Дроны атаковали Черниговщину: попали по энергообъекту и транспортной инфраструктуре
06 ноября 2025, 10:26
Россияне ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех областях
06 ноября 2025, 10:14
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
06 ноября 2025, 09:52
В Украине снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19 – ЦОС
06 ноября 2025, 09:44
В Киевской области 18-летний юноша избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе
06 ноября 2025, 09:39
В Запорожье разоблачили дезертира, который наладил канал побега военных за границу
06 ноября 2025, 09:24
Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине без света более 8 тысяч абонентов
06 ноября 2025, 09:17
Силы ПВО обезвредили 108 из 135 российских дронов, которые ночью атаковали Украину
06 ноября 2025, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »