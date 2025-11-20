Планы Виткоффа и парламентский кризис. Простые пояснения

Украина отказывается от плана Виткоффа. Война продолжается. Внутренний кризис будет только развиваться. Все кардинальные решения, с большой долей вероятности, переносятся на весну 2026 года.

Стив Виткофф. Фото: из открытых источников

1. Позиции Украины и России по мирному плану остаются неизменными. Следовательно, в этом вопросе никаких изменений нет и не предвидится. Война пока продолжается. Достоверность перемирия к Новому году возможна только на условиях сдачи Донбасса, который является ключевой точкой для начала переговоров РФ.

2. Возвращение Зеленского в Украину вряд ли кардинально изменит внутреннюю ситуацию. НАБУ и САП будут планомерно расширять круг подозреваемых. А часть подозреваемых, несмотря на то, что за них молниеносно вводятся залоги, пойдут на сделку со следствием.

3. Вопрос создания и развала коалиций в Украине никогда не носил идеологический характер. Он всегда зависел от двух вещей: финансовых преференций для бенефициаров групп и фракций и гарантий неприкосновенности или от надежд расторговать лояльность на неприкосновенность. Следовательно, ответ на эти вопросы (прежде всего вопрос неприкосновенности) будет определяющим для того, как будет развиваться ситуация в Раде.

4. Нынешняя история с очередным планом Виткоффа частично возвращает нас в Анкоридж и показывает, что США самостоятельно не оказывают влияния на Россию. Я говорил и продолжу говорить: только давление Китая может изменить кардинально эту ситуацию. Но, конечно, в отличие от Аляски, мы частично потеряли главный козырь: "ореол мученика", защищающий демократию.

5. При всем этом главной нашей проблемой являются деньги. Решение по российскому активу будет приниматься не раньше 18.12.25 и мой прогноз не оптимистичен. С 1.03.26 у нас денег просто нет. И, похоже, нас могут поставить в вилку или плохо, или очень плохо. Проще говоря, все, что мы видим сейчас – разведка боем. Но нам следует понимать, что выйти из этой проблемы без сложных и болезненных решений нереалистично.