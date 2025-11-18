09:28  18 ноября
В Кировоградской области во время пожара погиб 11-летний ребенок
07:55  18 ноября
Усик отказался от титула чемпиона мира WBO: кто заберет чемпионский пояс
00:30  18 ноября
Певица Дорофеева рассказала, планирует ли она стать мамой
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
18 ноября 2025, 10:15

Электронные сигареты vs Галущенко. Что нужно знать об очищении от коррупции

18 ноября 2025, 10:15
Читайте також українською мовою
На фоне скандала с Энергоатомом и Минэнерго почти незамеченным прошло заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по незаконному обращению электронных сигарет
На фоне скандала с Энергоатомом и Минэнерго почти незамеченным прошло заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по незаконному обращению электронных сигарет
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Напомню всем, что три месяца назад был принят закон, который должен был положить конец так называемым самозамесам, которые являются не только "черной дырой" для бюджета, но и могут стать проблемой для здоровья. Не так давно Сингапур приравнял некоторые эти смеси к наркотикам, между прочим.

Но что мы имеем в результате? Прошло три месяца. Правоохранители говорят, что имеют мало полномочий, представители легального бизнеса утверждают, что полномочий предостаточно. Одним словом: закон есть, возможности закрыть дыру есть, желания нет.

Почему я об этом пишу? Да потому, что сейчас из всех чайников я слышу о борьбе с коррупцией, очистке и аудитах всего, что только можно. А отойдя шаг в сторону от мейнстримного сегодня Энергоатома, имеем то, что имеем.

Когда что-то сдвинется с мертвой точки? Я очень боюсь только тогда, когда, не дай Бог, отравится кто-то из детей тех, кто принимает соответствующие решения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
коррупция Энергоатом Минэнерго коррупционная схема электронная сигарета коррупционный скандал
 
Подписывайтесь на RegioNews
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Суммы остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе
18 ноября 2025, 11:37
Иностранные добровольцы в ВСУ будут иметь больше возможностей: детали
18 ноября 2025, 11:25
В Черниговской области уничтожили часть российской ракеты
18 ноября 2025, 11:16
В Кременчуге возле недостроя обнаружили тело 13-летней девочки
18 ноября 2025, 10:56
"Миндичгейт" во власти: Зеленскому советуют уволить Ермака – УП
18 ноября 2025, 10:41
В Николаевской области обезвредили еще одну мину вблизи места, где подорвался трактор
18 ноября 2025, 10:31
На Львовщине столкнулись грузовик и легковушка: среди четырех пострадавших – ребенок
18 ноября 2025, 10:20
Фасовал и продавал психотропы: в Ровно задержали наркодилера
18 ноября 2025, 10:13
РФ ударила по энергообъектам в четырех областях – Минэнерго
18 ноября 2025, 09:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »