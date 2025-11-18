Электронные сигареты vs Галущенко. Что нужно знать об очищении от коррупции

На фоне скандала с Энергоатомом и Минэнерго почти незамеченным прошло заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по незаконному обращению электронных сигарет

Фото: из открытых источников

Напомню всем, что три месяца назад был принят закон, который должен был положить конец так называемым самозамесам, которые являются не только "черной дырой" для бюджета, но и могут стать проблемой для здоровья. Не так давно Сингапур приравнял некоторые эти смеси к наркотикам, между прочим.

Но что мы имеем в результате? Прошло три месяца. Правоохранители говорят, что имеют мало полномочий, представители легального бизнеса утверждают, что полномочий предостаточно. Одним словом: закон есть, возможности закрыть дыру есть, желания нет.

Почему я об этом пишу? Да потому, что сейчас из всех чайников я слышу о борьбе с коррупцией, очистке и аудитах всего, что только можно. А отойдя шаг в сторону от мейнстримного сегодня Энергоатома, имеем то, что имеем.

Когда что-то сдвинется с мертвой точки? Я очень боюсь только тогда, когда, не дай Бог, отравится кто-то из детей тех, кто принимает соответствующие решения.