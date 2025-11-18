09:28  18 листопада
На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
18 листопада 2025, 10:15

Електронні цигарки vs Галущенко. Що потрібно знати про очищення від корупції

18 листопада 2025, 10:15
На фоні скандалу з Енергоатомом та Міненерго майже непоміченим пройшло засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань незаконного обігу електронних сигарет
Фото: з відкритих джерел
Нагадаю всім, що три місяці тому був прийнятий закон, який мав покласти край так званим самозамісам, які є не лише "чорною діркою" для бюджету, але й можуть стати проблемою для здоровʼя. Не так давно Сингапур прирівняв деякі ці суміші до наркотиків, між іншим.

Але що ми маємо в результаті? Минуло три місяці. Правоохоронці кажуть, що мають замало повноважень, представники легального бізнесу стверджують, що повноважень більш ніж достатньо. Одним словом: закон є, можливості закрити дірку є, бажання нема.

Чому я про це пишу? Та тому, що зараз з усіх чайників я чую про боротьбу з корупцією, очищення та аудити всього що тільки можна. А відійшовши крок в сторону від мейнстрімного сьогодні Енергоатому, маємо те, що маємо.

Коли щось зрушиться з мертвої точки? Я дуже боюся, тільки тоді, коли, не дай Боже, отруїться хтось із дітей тих, хто приймає відповідні рішення.

корупція Енергоатом Міненерго корупційна схема електронна сигарета корупційний скандал
 
