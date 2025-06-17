Почему Трамп срочно уехал с саммита G-7

1. С высокой долей вероятности его предупредили о массированной атаке россиян на Киев. Россияне или американская разведка не столь важно

1. С высокой долей вероятности его предупредили о массированной атаке россиян на Киев. Россияне или американская разведка не столь важно

иллюстративное фото: из открытых источников

2. Последние два месяца Украина, европейцы и ряд республиканцев давили на Трампа, чтобы он, наконец, жестко выступил против россиян. Этот раунд, к сожалению, остался за Путиным. А на саммите Большой семерки, сразу после обстрела россиян – тема санкций стала бы главной. Трамп не хочет принимать никаких решений, поэтому он решил уехать. 3. К сожалению, у нас нет другой стратегии, чем совместно с европейцами и частью республиканцев давить и дальше на Трампа. Не ссориться, а именно давить. Я несколько месяцев говорю одну вещь: главное давление, которое воспримет Трамп – рейтинг республиканцев. 3.11.2026 состоятся выборы в конгресс и обновится треть сената Одна из главных причин падения рейтинга Трампа – мягкое отношение к Путину. Именно поэтому важно сейчас работать с сознательной частью республиканцев. Но при этом ни в коем случае не стать снова частью избирательной битвы между демократами и республиканцами. Версия об "украинской" причине отъезда Трампа из Канады подтверждает также отсутствие каких-либо весомых решений по Ирану.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.