Чому Трамп терміново поїхав з саміту G-7

1. З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо

1. З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо

ілюстративне фото: з відкритих джерел

2. Останні два місяці Україна, європейці та ряд республіканців тиснули на Трампа, щоб він нарешті жорстко виступив проти росіян. Цей раунд, на жаль, залишився за Путіним. А на саміті Великої сімки, відразу після обстрілу росіян - тема санкцій стала б головною. Трамп не хоче приймати ніяких рішень, а тому він вирішив виїхати. 3. На жаль, у нас немає іншої стратегії ніж спільно з європейцями і частиною республіканців тиснути і далі на Трампа. Не сваритися, а саме тиснути. Я кілька місяців говорю одну річ: головний тиск, який сприйме Трамп - рейтинг республіканців. 3.11.2026 відбудуться вибори в конгрес та оновиться третина сенату. Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа - мʼяке ставлення до Путіна. Саме тому надважливо зараз працювати з притомною частиною республіканців. Але при цьому ні в якому разі не стати знову частиною виборчої битви між демократами і республіканцями. Версія про "українську" причину відʼїзду Трампа з Канади підтверджує також відсутність якихось вагомих рішень по Ірану.

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