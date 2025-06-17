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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
17 червня 2025, 10:17

Чому Трамп терміново поїхав з саміту G-7

17 червня 2025, 10:17
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1. З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо
1. З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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2. Останні два місяці Україна, європейці та ряд республіканців тиснули на Трампа, щоб він нарешті жорстко виступив проти росіян. Цей раунд, на жаль, залишився за Путіним. А на саміті Великої сімки, відразу після обстрілу росіян - тема санкцій стала б головною. Трамп не хоче приймати ніяких рішень, а тому він вирішив виїхати.

3. На жаль, у нас немає іншої стратегії ніж спільно з європейцями і частиною республіканців тиснути і далі на Трампа. Не сваритися, а саме тиснути. Я кілька місяців говорю одну річ: головний тиск, який сприйме Трамп - рейтинг республіканців. 3.11.2026 відбудуться вибори в конгрес та оновиться третина сенату. Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа - мʼяке ставлення до Путіна. Саме тому надважливо зараз працювати з притомною частиною республіканців. Але при цьому ні в якому разі не стати знову частиною виборчої битви між демократами і республіканцями.

Версія про "українську" причину відʼїзду Трампа з Канади підтверджує також відсутність якихось вагомих рішень по Ірану.

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