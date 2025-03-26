Переговоры в Эр-Рияде: три разных версии

Главным последствием Эр-Рияда стало заявление Трампа о том, "возможно Россия тянет время"

Главным последствием Эр-Рияда стало заявление Трампа о том, "возможно Россия тянет время"

фото: Суспильне Новости

Вот полная цитата: "Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я поступал так в течение многих лет [в бизнесе]: "Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать".

Трамп очень многое поставил на эти переговоры. И потому по логике еще некоторое время он должен поиграть с россиянами в эту игру. Но то, что по результатам переговоров в Эр-Рияде не было общего пресс-релиза, а были сразу три версии (российская, американская и украинская) произошедшего вселяет оптимизм.

В том смысле, что никаких договоренностей нет, и пока никто санкции не отменяет. Повторю то, что говорил и раньше: это начало переговоров, имеющих слишком мало шансов быть результативными.

Если ничего не изменится в позиции россиян (а это практически нереально), остается два открытых вопроса: кого Трамп сделает виновным в срыве договоренностей и последуют ли санкции против России после срыва переговоров, если виновных назначат.

Об окончании войны речь уже не идет.