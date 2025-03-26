Переговори в Ер-Ріяді: три різні версії

Головним наслідком Ер-Ріяду стала заява Трампа про те, "можливо Росія тягне час"

Головним наслідком Ер-Ріяду стала заява Трампа про те, "можливо Росія тягне час"

фото: Суспільне Новини

Ось повна цитата: "Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вона тягне час. Знаєте, я робив так протягом багатьох років [у бізнесі]: "Я не хочу підписувати договір, я хочу як би залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити".

Трамп дуже багато поставив на ці переговори. І тому за логікою, ще деякий час він має пограти з росіянами в цю гру. Але те, що за результатами переговорів в Ер-Ріяді не було спільного прес-релізу, а були відразу три версії (російська, американська та українська) того, що відбулося, вселяє оптимізм.

В тому сенсі, що ніяких домовленостей нема і поки ніхто санкції не відміняє. Повторю те, що говорив і раніше: це початок переговорів, які мають надто мало шансів, щоб бути результативними.

Якщо нічого не зміниться в позиції росіян (а це практично нереально), залишається два відкритих питання: кого Трамп зробить винним у зриві домовленостей і чи послідують санкції проти Росії після зриву переговорів, якщо винних таки призначать.

Про закінчення війни мова вже не йде.