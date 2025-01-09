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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
09 января 2025, 08:55

Мир и стратегическая неопределенность: что нужно знать о заявлениях Трампа и 100 дней Келлога

09 января 2025, 08:55
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О заявлениях Трампа и 100 дней Келлога
О заявлениях Трампа и 100 дней Келлога
фото: x.com/realDonaldTrump
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Когда мы говорим о Трампе, то должны помнить две важные вещи. Его переговорные принципы сводятся, прежде всего, к двум моментам: всем известная формула "мир через эскалацию" и малоизвестная в наших широтах "стратегическая неопределенность". Последняя формула предполагает, что Трамп в кармане держит одновременно все возможные варианты решения проблемы: от мирного соглашения до многолетней войны. Поэтому, когда мы слышим о Канаде, Панаме или Гренландии, мы должны помнить об этих двух переговорных формулах.

Отдельно я хочу отметить один, по-моему, принципиальный момент: озвученные Трампом требования - это идеальная, в его сегодняшней картине мира, победа. Но Трамп реалист, несмотря на то, что у него классическое ленинское "головокружение от успеха". А потому он прекрасно понимает, что идеальная картина мира – это не из реальности, а из не лучших фильмов Голливуда.

Так что сейчас, период эскалации перед переговорами. Причем в каждом случае, опции будут разными. Канаду никто присоединять даже не собирается, Панаме грозят госпепеворотом, а Дании предлагают поскорее отпустить Гренландию "на свободу". Но еще раз повторюсь: это только первая фаза переговоров. Которая, конечно, может затянуться. Но все выглядит так, что она не будет отнимать ни большие финансовые, ни большие человеческие ресурсы. Это очень важно.

Я не готов говорить о футурологии и чем это все завершится, потому что я здесь не специалист. По моему неэкспертному мнению, точно никакой большой войны не будет. И с большой долей вероятности Трамп добьется своего. Но, конечно, не столь идеально, как это было сказано на пресс-конференции. Но что мы точно понимаем, так это то, что все эти вещи – начало экономической конфронтации с Китаем и эскалационное начало переговоров с Поднебесной о будущих правилах игры. Какие будут эти правила, пока, мне кажется, никто не знает.

А теперь самое важное для нас: о 100 днях Келлога или 180 днях на переговоры Трамп-Путин. Судя по всему, в команде Трампа нет альтернативы плану Келлога, как минимум на сегодняшний день. И переговоры будут вестись исходя именно из его базовых положений: не вступление Украины в НАТО, разграничение по линии фронта и буферная зона. Плюс, насколько можно судить по определенным опосредованным вещам – скорые выборы в Украине. Эта формула вообще не устраивает россиян, которые демонстрируют полное нежелание к переговорам. Но пока мы можем понимать только то, что это единственный план Трампа и пока нет другого, он будет продавливать именно его, хотя и применяя принцип стратегической неопределенности.

Какая должна быть позиция Украины? Боюсь, что сейчас для нас, лучшая позиция, идти в фарватере плана Трампа, очертив красные линии, недопустимые для нас.

Дональд Трамп Украина РФ война переговоры Кит Келлог
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