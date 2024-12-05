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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
05 декабря 2024, 10:00

Новые правила бронирования: 25 марта как условная точка бифуркации для военных действий россиян

05 декабря 2024, 10:00
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иллюстративное фото: росСМИ
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От мобилизации на 100% застрахованы только работники ВПК и силовики. Важно обратить внимание именно на силовиков: опора режима должна защищать режим и ее покупают не столько поднятием зарплат, сколько тем, что они не будут воевать.

Все остальные, так или иначе, попадают под мобилизацию (даже госорганы, хотя на центральном уровне бронь теряет всего 5%, а на нижнем региональном уровне 30% работников). Собственно этот шаг – признак того, что власть в центре испытывает окончательное исчерпывание тех, кого условно можно назвать добровольцами-контрактниками.

Последняя попытка вытянуть относительно большие массы людей из-за списания банковских долгов до 90 тыс долларов (вступила в действие только для новых контрактников с 01.12.24) явно не будет слишком массовой. Я считаю, что расчет идет о максимуме 100-200 тысяч новых контрактников, что сопоставимо с планом по набору рекрутов на 2.5-5 месяцев. Это обойдется российскому бюджету в 1-2 трлн рублей.

Другими словами, российские власти готовят фундамент для возможности провести еще одну волну мобилизации. При этом, выплаты мобилизованным будут значительно меньше выплат контрактникам. Они не будут нулевыми, власти что-то дадут, но это явно будут не нынешние 20 тысяч долларов.

Будет ли проведена эта мобилизация в конце весны (российские центры не готовы переварить одновременно и призывников и контрактников), пока невозможно ответить. И все будет зависеть от переговорного процесса.

Пока мы можем констатировать только две важные вещи:

– если до мая мы не выйдем на заморозку конфликта, вероятность его затягивания еще на месяцы (год) резко возрастает;

– россияне сейчас готовятся к обоим сценариям (заморозка и не заморозка) и поэтому уже сейчас начинают планово готовиться к продолжению войны.

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