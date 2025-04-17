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Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
17 апреля 2025, 08:20

Вместо поддержки – давление: Трамп хочет заставить Украину принять "мир" от Путина

17 апреля 2025, 08:20
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Трамп временно переключился с разрушения мировой экономики и снова принялся делать нервы украинцам
Трамп временно переключился с разрушения мировой экономики и снова принялся делать нервы украинцам
фото: AP
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И теперь стало ясно, почему он вдруг снова принялся атаковать Зеленского и Байдена (хотя для последнего ему и причин не нужно), обвиняя Украину в том, что на Украину напала Россия. Судя по всему, он поговорил со своим другом-решалой Уиткофом, который очень хорошо посидел с Путиным. И теперь рассказывает всем, что они близки как никогда, скоро будет супер пупер партнерство. А еще есть какие-то идеи Путина, прекрасно зашедшие Уиткофу. И об украинских 5 областях, и даже о 5-й статье НАТО. Остальное должно сделать нервы не только украинцам, но и странам Балтии. Так что-то сладко напел этот Уиткоф своему дружбану Трампу, что тот даже забыл, что он лучший составитель сделок в мире и не подхватил идею продать оружие Украине на пару десятков миллиардов долларов. Что, видимо, очень удивило американских производителей оружия, которые обычно были очень республиканцами.

Что там Уиткоф услышал от Путина? Видимо, российский диктатор рассказал ему, что он, конечно, вообще не против мира, но хочет сразу установившегося мира, на 100% мира, вечного мира и вечного партнерства. Очень выгодное партнерство, особенно для Нью-Йоркских девелоперов. А для этого всего-то и нужно, что заставить Украину капитулировать и отдать Херсон и Запорожье. И тогда Украина потеряет всего 25% территории. О которых как раз вспомнил Трамп в своих речах, заслуживающих высокие оценки в любом когнитивном тесте. И вот потому Путин никак не идет на эти полумеры с прекращением огня, так что не надо на него сильно злиться и нужно просто понять и принять. Вот Уиткоф и понял. Сколько там ему еще чемоданов аргументов насыпали, не известно, конечно.

И, конечно, Уиткоф передал Трампу от Путина, что удар по Сумам был просто ошибкой. А кто же не ошибается. Разве только Трамп, который никогда не ошибается и никогда не проигрывает в гольф.

И теперь Уиткоф говорит, что они вместе с Трампом и Путиным на пороге чего очень важного. Весь мир ждет. Замер в ожидании.

А если Украина не согласится на такую сделку, то это же Украина заставила Путина напасть, вступив в сговор с проклятым Байденом, а потом отказывается капитулировать. И не дает всему миру стать счастливым. Мешает, наконец, продемонстрировать миру, что Трамп лучший составитель сделок. Хоть какая-то одна крошечная сделка. Хоть с пингвинами.

Так что наезд на Зеленского и отказ обсуждать продажу ракет для патриотов (ЗРК Patriot, – ред.) может свидетельствовать лишь о том, что Трамп готов давить на Украину, чтобы принять отличный план Путина.

Единственное что радует, что пока все попытки Трампа кого-то к чему-то принудить выглядели жалко и били в первую очередь по самому Трампу. И торговая война против Си и пингвинов тому наиболее яркое свидетельство.

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