Хроники "зрады" и "победы" войны РФ против Украины

Хроники "зрады" и "победы" войны РФ против Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

"Победа"

Год назад были задержки со снабжением вооружений, как впоследствии выяснилось — до конца года предыдущая администрация США так и не смогла поставить все, что планировалось. Так хотели помочь.

Украине катают истерики по ударам по нефтегазовой инфраструктуре, потому что нужна российская нефть на рынке и чтобы не дай Бог Россия не пострадала.

Спокойно дают России торговать нефтью.

Европейцы даже и не чешутся относительно организации другого формата безопасности и выделения денег на оборону.

Удары по территории РФ западным оружием запрещены.

Истерик никаких нет в отношении "зрад".

"Зрада"

Что сейчас?

Цены на нефть упали, так что у россиян ощущается реальный дефицит бюджета. Ибо нынешней администрации российская нефть и газ не нужна.

Никто не долбит мозги по ударам по нефтегазовой инфраструктуре. Удары интенсивно идут вводя реальные, а не фиктивные санкции.

Поставки вооружения идут.

Санкции не сняты.

Китай просит обеспечить безопасность Си Цзиньпина во время парада на Красной площади, фактически признает способность ВСУ это сделать. То есть одно ядерное государство просит неядерное государство обеспечить безопасность их лидера на территории другого ядерного государства.

Возможности Украины по ударам по территории России и блокады портов Новороссийска резко возросли.

Европейцы забегали по укреплению обороны и выделению денег. В том числе, на ВПК Украины.

Идут сплошные истерики в Украине "о зраде".

Я ничего не перепутал в логических связях? А то у нас какие-то истерики катают по поводу переговоров Трампа и Путина и кто там и что кому-то сказал, забывая, что было раньше и не анализируя фактов.

Нас это не должно интересовать. Мы не влияем на эти процессы.

И тут возникает другие вопросы. Это США виноваты в том, что Кабмин не может организовать производство достаточного количества вооружения? Саботирует ли НБУ организацию финансирования оборонки?

Украинцы должны научиться задавать конкретные вопросы, чтобы получать конкретные ответы в тех процессах, на которые мы имеем конкретное влияние. А не сидеть и заниматься увлекательной политологией, которая к нам не имеет никакого отношения.

Например, блокада портов Новороссийска со стороны Украины (если нужно топить танкеры. Никто нам ничего уже не скажет. Если есть конечно такая возможность. Но это опять вопрос Кабмина и НБУ) и блокада со стороны ЕС танкеров в Балтийском море (например, из-за негативных воздействий на размножение рыб в этом море. Флот для этого есть. Прецеденты есть. мы должны заставлять их, а не слушать лепет об "ультиматумах" и новых "адских санкциях".

Это приведет к тому, что переговорный процесс с Россией будет не об обсуждении каких-либо виртуальных планов, которые никогда не будут работать, а о конкретном обсуждении графика ввода войск на территорию Украины. Через эти порты проходит 80% товарооборота России. Поэтому мы должны четко и ясно осознавать и сосредотачиваться на конкретике, а не рассматривать картинки и читать и обсуждать бред. Хотя это, конечно, легче.