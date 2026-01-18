11:49  18 января
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
Пошлины против союзников НАТО: парадокс обороны

Очень хочет Трамп Гренландию. Очень. И очень не любит ЕС
Фото: Reuters
Трамп ввел пошлины, то есть оказывает экономическое давление, на страны НАТО, которые пытаются не допустить оккупации территории одного из членов НАТО. А НАТО вообще выдумали для совместной обороны и недопущения оккупации даже кусочка каждой из стран блока.

Просто в свое время думали, что оккупант придет с Востока… а вот оно как выходит….

Очень хочется Трамп Гренландию. Очень. И очень не любит ЕС. Вместе с друганом Маском. Именно тот ЕС, куда мы очень хотим и очень направляемся.

Где-то дружелюбно радуются Путин и Си. А Медведев, вероятно, по этому поводу навернет бутылку Финляндии. Тем более, и сама Финляндия попала под санкции. Не помогло даже умение президента Финляндии играть в гольф.

Интересно, как чувствуют себя другие страны ЕС? Какие не проявили солидарность с Данией? Ничего им не жмет? Тихо радуются? И когда уже будут отдельные пошлины на Норвегию? Власти которой не организовали Трампу нобелевскую премию и ему пришлось отжимать медаль у лидера оппозиции Венесуэлы? Это может потянуть на все 500 процентов пошлин. Это страшное преступление.

Это, конечно, интересно, с какими словами следующий президент США будет это отменять и извиняться? Или это все отменит Верховный Суд, который должен был принять это решение еще на прошлой неделе? Теперь у судей со здравым смыслом еще больше мотивации проголосовать за соответствующее решение и забрать у Трампа соответствующее право. Уже не для сохранения экономики, а чисто чтобы не позориться...

