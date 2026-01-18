11:49  18 січня
18 січня 2026, 12:24

Мита проти союзників НАТО: парадокс оборони

18 січня 2026, 12:24
Дуже хоче Трамп Гренландію. Дуже. І дуже не любить ЄС
Дуже хоче Трамп Гренландію. Дуже. І дуже не любить ЄС
Фото: Reuters
Трамп запровадив мита, тобто чинить економічний тиск, на країни НАТО, які намагаються недопустити окупації території одного з членів НАТО. А НАТО, взагалі то, вигадали для спільної оборони і недопущення окупації навіть клаптику кожної з країн блоку.

Просто свого часу думали, що окупант прийде зі Сходу… а он воно як виходить….

Дуже хоче Трамп Гренландію. Дуже. І дуже не любить ЄС. Разом із дружаняю Маском. Саме той ЄС, куди ми дуже хочемо і дуже прямуємо….

Десь дружньо радіють Путін і Сі. А Мєдвєдєв, певно, з цього приводу наверне пляшку Фінляндії. Тим більше і сама Фінляндія потрапила під санкції. Не допомогло навіть вміння президента Фінляндії грати в гольф.

Цікаво, як себе почувають інші країни ЄС? Які не проявили солідарність із Данією? Нічого їм не жме? Тихо радіють?І коли вже будуть окремі мита на Норвегію? Влада якої не організувала Трампу нобелівську премію і йому довелось віджимати медальку у лідерки опозиції Венесуели? Це може потягнути на всі 500 відсотків мит. Це страшний злочин.

Це, звісно, цікаво, з якими словами наступний президент США буде це відміняти і вибачатися? Або це все скасує Верховний Суд, який наче мав прийняти це рішення ще минулого тижня? Тепер у суддів із здоровим глуздом ще більше мотивації проголосувати за відповідне рішення і забрати у Трампа відповідне право. Вже не для збереження економіки, а чисто щоб не ганьбитись...

