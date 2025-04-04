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Американским дипломатам, работающим в Китае, запретили отношения с гражданами КНР. Это связывается с тактикой китайской разведки завязывать отношения для получения секретных данных

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Такое решение, по данным издания, было принято еще в январе 2025 года послом США Николасом Бернсом. Это запрещение касается всех дипломатов в Китае. В частности, речь идет о посольстве в Пекине и консульствах в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухани, а также консульствах в Гонконге. Там американским чиновникам запрещены интимные отношения с гражданами Китая.

Исключение возможно только в том случае, если государственный служащий общался с гражданином Китая до этого запрета. Для этого необходимо подавать заявку на разрешение. Однако нет гарантий на это разрешение: могут предложить либо уволиться, либо разорвать отношения.

Следует отметить, что причиной может стать усиление активности китайских спецслужб. По данным американской разведки, в Китае часто используют тактику, когда агент устанавливает романтические или сексуальные отношения с целью получения секретных данных.