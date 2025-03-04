Хочет принудить Украину к капитуляции: Трамп остановил доставку помощи, которую отправил еще Байден

Ну как тут не поблагодарить человека. Человек так старается ради мира. Не хочет, чтобы гибли люди. Особенно его любимые россияне. Конечно, те уже говорили, что самое смертоносное оружие поставляют канадцы, а американцы – так себе. Но все же

Ну как тут не поблагодарить человека. Человек так старается ради мира. Не хочет, чтобы гибли люди. Особенно его любимые россияне. Конечно, те уже говорили, что самое смертоносное оружие поставляют канадцы, а американцы – так себе. Но все же

фото: Reuters

Скажем же все вместе "спасибо, Дональд". Если бы ты был президентом в 2022 году, война точно бы давно уже закончилась. Просто потому что украинской армии было бы нечем воевать. Никто бы не снабжал оружие. Не объединял западный мир в единую коалицию. Не вводил санкции. Как прост был путь к миру. И только предсказатель мира, гениальный Трамп увидел это. Ну или вычитал в постах российской пропаганды, где уже три года писали как раз о таком пути в скорый мир.

И главное не путать причину и повод. Потому что спровоцированный скандал в пятницу является типичным поводом. Но точно не является причиной. Ибо такие фундаментальные решения не принимают просто в результате детских обид. А это фундаментальное решение. Фундаментальный разворот.

Поэтому повод – это скандал. И повод всегда можно придумать. Как вчера, когда Трамп готовился к принятию этого решения, он снова совершил пост, в котором доковылялся до фразы Зеленского "что до мира еще далеко". Хотя сама фраза супер невинна. Это просто вербальный костюм. Привод, который тебе нужен.

Да, Зеленский поддался на провокацию и это была ошибка. Но трагедия ситуации состоит в том, что там, в Белом Доме, в сердце США, его хотели спровоцировать. Чтобы получить повод.

Что ж, теперь мы увидели вторую серию.

Что дальше? У сценариста такой забористый план, что представить невозможно. Но есть один момент. Трамп хочет принудить Украину к капитуляции. Но это уже не работает. Прошло три года. Есть европейская поддержка. Европа долго запрягает, едет не быстро, но неотвратимо. Есть запас оружия, которое быстро доставили от Байдена. И скорой победы у Трампа не получится.

Или ему будет достаточно, чтобы Зеленский публично извинился?

Интересно, думают ли эти сценаристы, что это сериал "черное зеркало" и Зеленский в роли премьер-министра? Тогда они ошибаются. Потому что сцена со свиньей уже давно на экранах и там нет Зеленского, а есть только Трамп, Маск и Вэнс.