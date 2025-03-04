Хочет принудить Украину к капитуляции: Трамп остановил доставку помощи, которую отправил еще Байден
Скажем же все вместе "спасибо, Дональд". Если бы ты был президентом в 2022 году, война точно бы давно уже закончилась. Просто потому что украинской армии было бы нечем воевать. Никто бы не снабжал оружие. Не объединял западный мир в единую коалицию. Не вводил санкции. Как прост был путь к миру. И только предсказатель мира, гениальный Трамп увидел это. Ну или вычитал в постах российской пропаганды, где уже три года писали как раз о таком пути в скорый мир.
И главное не путать причину и повод. Потому что спровоцированный скандал в пятницу является типичным поводом. Но точно не является причиной. Ибо такие фундаментальные решения не принимают просто в результате детских обид. А это фундаментальное решение. Фундаментальный разворот.
Поэтому повод – это скандал. И повод всегда можно придумать. Как вчера, когда Трамп готовился к принятию этого решения, он снова совершил пост, в котором доковылялся до фразы Зеленского "что до мира еще далеко". Хотя сама фраза супер невинна. Это просто вербальный костюм. Привод, который тебе нужен.
Да, Зеленский поддался на провокацию и это была ошибка. Но трагедия ситуации состоит в том, что там, в Белом Доме, в сердце США, его хотели спровоцировать. Чтобы получить повод.
Что ж, теперь мы увидели вторую серию.
Что дальше? У сценариста такой забористый план, что представить невозможно. Но есть один момент. Трамп хочет принудить Украину к капитуляции. Но это уже не работает. Прошло три года. Есть европейская поддержка. Европа долго запрягает, едет не быстро, но неотвратимо. Есть запас оружия, которое быстро доставили от Байдена. И скорой победы у Трампа не получится.
Или ему будет достаточно, чтобы Зеленский публично извинился?
Интересно, думают ли эти сценаристы, что это сериал "черное зеркало" и Зеленский в роли премьер-министра? Тогда они ошибаются. Потому что сцена со свиньей уже давно на экранах и там нет Зеленского, а есть только Трамп, Маск и Вэнс.