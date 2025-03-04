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Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
04 березня 2025, 16:20

Хоче примусити Україну до капітуляції: Трамп зупинив доставку допомоги, яку відправив ще Байден

04 березня 2025, 16:20
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Ну як тут не подякувати людині. Людина так старається заради миру. Не хоче, щоб гинули люди. Особливо його улюблені росіяни. Звісно, ті вже казали, що найбільш смертоносну зброю постачають канадійці, а американці - так собі. Але все ж
Ну як тут не подякувати людині. Людина так старається заради миру. Не хоче, щоб гинули люди. Особливо його улюблені росіяни. Звісно, ті вже казали, що найбільш смертоносну зброю постачають канадійці, а американці - так собі. Але все ж
фото: Reuters
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Скажем же усі разом "дякую, Дональд". Якби ти був президентом у 2022 році, то війна точно б давно вже закінчилась. Просто тому що український армії було б нічим воювати. Ніхто б не постачав зброю. Не об'єднував західний світ у єдину коаліцію. Не вводив би санкції. Який простий був шлях до миру. І тільки провісник миру, геніальний Трамп побачив це. Ну або вичитав у постах російської пропаганди, де вже три роки писали якраз про такий шлях до швидкого миру.

І головне не плутати причину і привід. Бо спровокований скандал у пʼятницю є типовим приводом. Але точно на є причиною. Бо такі фундаментальні рішення не приймають просто в результаті дитячих образ. А це фундаментальне рішення. Фундаментальний разворот.

Тому привід - це скандал. І привід завжди можна вигадати. Як вчора, коли Трамп готувався до прийняття цього рішення, він знов зробив пост, в якому доколупався до фрази Зеленського "що до миру ще далеко". Хоча сама фраза супер невинна. Це просто вербальний "костюм". Привід, який тобі потрібен.

Так, Зеленський піддався на провокацію і це була помилка. Але трагедія ситуації у тому, що там, у Білому Дому, в серці США, його хотіли спровокувати. Щоб отримати привід.

Що ж, тепер ми побачили другу серію.

Що далі? У сценариста такий забористий план, що уявити неможливо. Але є один момент. Трамп хоче примусити Україну до капітуляції. Але це вже так не працює. Пройшло три роки. Є європейська підтримка. Європа довго запрягає, їде не швидко, але невідворотньо. Є запас зброї, яку швидко доставили від Байдена. І швидкої перемоги у Трампа не вийде.

Чи йому буде просто достатньо, щоб Зеленський публічно вибачився?

Цікаво, чи ці сценаристи думають, що це серіал "чорне дзеркало" і Зеленський у ролі премʼєр міністра? Тоді вони помиляються. Бо, здається, сцена із свинею вже давно на екранах і там немає Зеленського, а є тільки Трамп, Маск і Венс.

Дональд Трамп Україна РФ США війна капітуляція зрада Джо Байден військова допомога
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